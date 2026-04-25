Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League, όπου θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά στη Νεάπολη (26/4, 16:00).

Για τον Γιάννη Αναστσασίου δεν υπάρχει κάποιο απρόοπτο. Εκτός αποστολής παραμένει ο Ουνάι Γκαρσία, ο οποίος ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα λόγω ενόχλησης στον τετρακέφαλο και αναμένεται να ανεβάσει ρυθμούς τις επόμενες ημέρες.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.