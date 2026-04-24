Ο Παναιτωλικός παρουσίασε την επετειακή σειρά γραμματοσήμων για τα 100 χρόνια!

Ο Παναιτωλικός στην ολοκαίνουρια αίθουσα στο γήπεδο του, παρουσίασε την επετειακή σειρά γραμματοσήμων αφιερωμένη στα 100 χρόνια του συλλόγου!

Μπορεί τα γενέθλια του Παναιτωλικού να πέρασαν, όμως η χρονιά των 100 είναι σε εξέλιξη και οι δράσεις συνεχίζονται. Το απόγευμα της Παρασκευής οι Αγρινιώτες αφού εγκαινίασαν την νέα πολυτελή αίθουσα στο γήπεδο της ομάδας, παράλληλα παρουσίασαν μια σειρά από γραμματόσημα αφιερωμένα στον... κυανοκίτρινο αιώνα ιστορίας! Στην σειρά των γραμματοσήμων μεταξύ άλλων απεικονίζεται το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Παναιτωλικού, το γήπεδο του Τίτορμου, αλλά και κάποια από τα σήματα που υπήρχαν κατά καιρούς στις φανέλες της ομάδας.

Στην παρουσίαση το παρών έδωσαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Γεράσιμος Μπελεβώνης, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Παναγιώτης Στεργίου, στελέχη της διοίκησης, η Βουλευτής του νομού κα. Χριστίνα Σταρακά, αλλά και αρκετοί συλλέκτες γραμματοσήμων του Αγρινίου!



