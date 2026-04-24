Αναφορές στο εξωτερικό συνδέουν τον σύλλογο του Ολυμπιακού με τον 24χρονο Ιταλό σέντερ μπακ της ομάδας της Αλμερία.

Non stop πηγαίνουν πλέον τα ονόματα από το εξωτερικό για την άμυνα του Ολυμπιακού καθώς προφανώς εισπράττουν πληροφορίες ότι οι Πειραιώτες θα κινηθούν για παίκτη ή παίκτες για τα μετόπισθεν. Ένα ακόμα όνομα που αναφέρει το TransferFeed είναι αυτό του Ιταλού Μπονίνι.

Ο 24χρονος Φεντερίκο Μπονίνι ανήκει στην Αλμερία με συμβόλαιο έως το 2031. Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ και αριστερός μπακ από το εξωτερικό τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό κάνοντας λόγο ότι υπάρχει και σχετική σκέψη για κίνηση από πλευράς των Ερυθρολεύκων. Έχει αναδειχθεί από τις Ακαδημίες της Φιορεντίνα και πρωτοπήγε στην Αλμερία το 2025.