Ολυμπιακός: Νέο μεταγραφικό σενάριο για στόπερ με τον Ιταλό Μπονίνι
Non stop πηγαίνουν πλέον τα ονόματα από το εξωτερικό για την άμυνα του Ολυμπιακού καθώς προφανώς εισπράττουν πληροφορίες ότι οι Πειραιώτες θα κινηθούν για παίκτη ή παίκτες για τα μετόπισθεν. Ένα ακόμα όνομα που αναφέρει το TransferFeed είναι αυτό του Ιταλού Μπονίνι.
Ο 24χρονος Φεντερίκο Μπονίνι ανήκει στην Αλμερία με συμβόλαιο έως το 2031. Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ και αριστερός μπακ από το εξωτερικό τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό κάνοντας λόγο ότι υπάρχει και σχετική σκέψη για κίνηση από πλευράς των Ερυθρολεύκων. Έχει αναδειχθεί από τις Ακαδημίες της Φιορεντίνα και πρωτοπήγε στην Αλμερία το 2025.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.