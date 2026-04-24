Ολυμπιακός: Κοιτάζει Τζολάκη η Άρσεναλ
Το... σουξέ του Κωνσταντίνου Τζολάκη στο εξωτερικό είναι γνωστό και όπως φαίνεται, έχει προσελκύσει και την Άρσεναλ, με σελίδα που ασχολείται με το ρεπορτάζ των Κανονιέρηδων να εμπλέκει τον αγγλικό σύλλογο με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.
Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει πως οι Λονδρέζοι ενδιαφέρονται για τον Έλληνα γκολκίπερ ψάχνοντας τον άνθρωπο που θα πλαισιώσει τον Νταβίντ Ράγια στα γκολπόστ. «Δυνατό προφίλ: Δίνει οδηγίες, αθλητικός, καλός με τα πόδια» διαβάζουμε μεταξύ άλλων, με τις απαιτήσεις των Πειραιωτών να εκτιμώνται στα 20 εκατομμύρια ευρώ και τις Νάπολι, Γιουβέντους και Νότιγχαμ Φόρεστ να παρουσιάζονται ως επίσης ενδιαφερόμενες.
Μέλος του Ολυμπιακού από τα 16 του χρόνια, ο νεαρός τερματοφύλακας έχει στο ενεργητικό του 127 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα, καθώς και οκτώ τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του Conference League το 2024. Το δε συμβόλαιό του, έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
🚨🔴 | Arsenal F.C. eye Konstantinos Tzolakis— Arsenal News (@ArsenalNews_Hub) April 24, 2026
Arsenal are interested in the Olympiacos F.C. goalkeeper as a potential backup to David Raya 👀
📏 6’4” presence
🧤 20 clean sheets in 39 games this season
🧠 Strong profile: commanding, athletic, good with his feet
💰 Valued around… pic.twitter.com/OxYfo9P20k
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.