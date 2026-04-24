Σελίδα που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Άρσεναλ, εμπλέκει τους Λονδρέζους με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη του Ολυμπιακού.

Το... σουξέ του Κωνσταντίνου Τζολάκη στο εξωτερικό είναι γνωστό και όπως φαίνεται, έχει προσελκύσει και την Άρσεναλ, με σελίδα που ασχολείται με το ρεπορτάζ των Κανονιέρηδων να εμπλέκει τον αγγλικό σύλλογο με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει πως οι Λονδρέζοι ενδιαφέρονται για τον Έλληνα γκολκίπερ ψάχνοντας τον άνθρωπο που θα πλαισιώσει τον Νταβίντ Ράγια στα γκολπόστ. «Δυνατό προφίλ: Δίνει οδηγίες, αθλητικός, καλός με τα πόδια» διαβάζουμε μεταξύ άλλων, με τις απαιτήσεις των Πειραιωτών να εκτιμώνται στα 20 εκατομμύρια ευρώ και τις Νάπολι, Γιουβέντους και Νότιγχαμ Φόρεστ να παρουσιάζονται ως επίσης ενδιαφερόμενες.

Μέλος του Ολυμπιακού από τα 16 του χρόνια, ο νεαρός τερματοφύλακας έχει στο ενεργητικό του 127 συμμετοχές με τα ερυθρόλευκα, καθώς και οκτώ τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του Conference League το 2024. Το δε συμβόλαιό του, έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027.