Τι κοινό μπορεί να έχει ένας Γάλλος δεξιός μπακ με έναν Αργεντινό τερματοφύλακα που πήγαν στον Παναθηναϊκός με διαφορά 22 ετών; Διαβάστε και θα... καταλάβετε τον παραλληλισμό.

Στη σύγχρονη ιστορία του Παναθηναϊκού μόνο ένας ποδοσφαιριστής έχει αποχωρήσει από τους Πράσινους χωρίς να αγωνιστεί έστω για ένα λεπτό ως αλλαγή σε ένα ματς! Ο Γάλλος Αλέν Ραγκουέλ! Ο Γάλλος δεξιός μπακ είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2004, όταν ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει το νταμπλ, ως ελεύθερος από τον Πανιώνιο. Με προπονητή τον Γιτζάκ Σουμ και τεχνικό διευθυντή τον Βέλιμιρ Ζάετς. Ηταν μια από τις έξι μεταγραφές εκείνου του καλοκαιριού, στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε ποσοστό επιτυχίας... 17%, εφόσον οι Σκάτσελ, Μίτου, Αντριτς, Μπικόφσκι και Ραγκουέλ δεν τα κατάφεραν. Ο μοναδικός που είχε σταθεί στο (τεράστιο) ύψος του και έκανε σημαντική καριέρα στους Πράσινους (που είχαν τότε έξτρα ενίσχυση τον Ιανουάριο προεξάρχοντος του Φάνη Γκέκα) ήταν ο Μάριο Γκαλίνοβιτς, ο οποίος έγραψε 164 συμμετοχές με το Τριφύλλι.

Ο Ραγκουέλ, ο οποίος είχε αναδειχθεί από την ακαδημία της Λιλ (γενέτειρά του) είχε αποκτηθεί ως εναλλακτική λύση και για τις δύο πλευρές της άμυνας. Τη δεξιά πτέρυγα κάλυπτε – μετά την πώληση του Γιούρκα Σεϊταρίδη στην Πόρτο – ο νεαρός τότε Λουκάς Βύντρα που είχε αποκτηθεί πριν από έξι μήνες, ενώ αριστερά βασικός ήταν ο Μάρκους Μινχ, με αναπληρωματικό τον Μανόλη Ρουμπάκη, καθώς ο Τάκης Φύσσας είχε πωληθεί στο μέσον της προηγούμενης σεζόν στην Μπενφίκα. Ωστόσο ο Ραγκουέλ δεν έπεισε ούτε τον Σουμ, ούτε τον διάδοχό του, Ζντένεκ Σκάζνι και αποχώρησε τον Ιανουάριο με μηδέν συμμετοχές. Δεν είχε αγωνιστεί ούτε ως αλλαγή έστω στα δύο ματς του πρώτου γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας, εναντίον του Ατσαλένιου!

Ο 28χρονος τότε Ραγκουέλ συνέχισε την καριέρα του στη Χαλκηδόνα, τον Ατρόμητο, τον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό Βόλου, αλλά ποτέ δεν έφτασε στο επίπεδο που είχε ως παίκτης του Πανιωνίου. Στον Παναθηναϊκό έγραψε τη δική του ιστορία με μηδέν συμμετοχές και το ερώτημα είναι αν το ίδιο θα συμβεί, για πρώτη φορά μετά από 22χρόνια με τον Λούκας Τσάβες! O 31χρομος Αργεντινός κίπερ αποκτήθηκε τον Ιανουάριο ως εναλλακτική λύση λόγω της φυγής του Ντραγκόφσκι, όντας δανεικός από την Αρχεντίνος Τζούριορς και έχοντας ήδη 25 ματς με τον Παναιτωλικό στην τρέχουσα σεζόν. Με τους Αγρινώτες, άλλωστε, έχει κάνει δύο πολύ καλές σεζόν, έχοντας αναδειχθεί και σε μια από τις ηγετικές μορφές των αποδυτηρίων, με μεγάλη επιδραστικότητα και θετικά vibes προς τους συμπαίκτες του.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν τον έχει χρησιμοποιήσει ούτε λεπτό και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου το καλοκαίρι θα αποχωρήσει και ο Ισπανός κόουτς και ο Αργεντινός κίπερ. Ο Ισπανός τεχνικός εμπιστεύτηκε τον Αλμπάν Λαφόν ακόμα και μετά τις δύσκολες βραδιές του και έχρισε στον Κωνσταντίνο Κότσαρη Νο2, όταν χρειάστηκε (στο ματς με τον Παναιτωλικό) ξεκούραση ο Γάλλος τερματοφύλακας. Εως τώρα ο Μπενίτεθ δεν έχει δείξει διάθεση στα play offs να κάνει παντός είδους «δοκιμές» ή να δώσει χρόνο σε παίκτες με ελάχιστη συμμετοχή, αλλά πλέον ο ίδιος είπε ότι «ρεαλιστικός στόχος δεν υπάρχει» για τον Παναθηναϊκό. Αν στα τέσσερα τελευταία ματς δεν αγωνιστεί ούτε λεπτό, θα γράψει κι αυτός τη δική του ιστορία στους Πράσινους, αποχωρώντας με μηδέν λεπτά συμμετοχής, όπως ο Ραγκουέλ...