Ο Μάρκο Νίκολιτς παίρνει το απόλυτο από την πλειοψηφία του ρόστερ της ΑΕΚ, με τους Θωμά Στρακόσια, Λάζαρο Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά να έχουν... απογειωθεί σε σχέση με πέρυσι.

Η φετινή επιτυχημένη σεζόν της ΑΕΚ, που προπορεύεται στη βαθμολογία και έφτασε ως τα προημιτελικά του Conference League, γέννησε πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να πάρει το απόλυτο από την πλειοψηφία του ρόστερ του. Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι έπιασαν αρκετές μεταγραφές, αλλά και το ότι διάφοροι παίκτες από το περσινό ρόστερ παρουσίασαν βελτίωση με τον Σέρβο τεχνικό να εκμεταλλεύεται λίγο ως πολύ τις περισσότερες μονάδες του.

Ο Νίκολιτς για παράδειγμα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατάφερε να βάλει στην αγωνιστική εξίσωση παίκτες που πέρυσι δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι μπορεί να βοηθήσουν, όπως ο Λιούμπισιτς, ο Περέιρα, ο Γκατσίνοβιτς και έφερε στο προσκήνιο τον Ζίνι, ο οποίος έλειπε ως δανεικός πέρυσι και αν δεν είχε τις ατυχίες των τραυματισμών θα μπορούσε να αποδειχθεί το κρυφό «όπλο». Υπάρχουν τρεις παίκτες ωστόσο οι οποίοι σε σχέση με πέρυσι εκτοξεύτηκαν με τον Σέρβο τεχνικό.

Ο «σούπερ Θωμάς» στην εστία

Ο Θωμάς Στρακόσια κάτω από την εστία με την προσθήκη και του Γκαρόφαλο στο τιμ ως προπονητή τερματοφυλάκων έδειξε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο και ήταν κομβικός σε πολλά παιχνίδια με τις επεμβάσεις του τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ο Αλβανός διεθνής γκολκίπερ της Ένωσης γύρισε σελίδα από το ξεκίνημα της σεζόν και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην πρόκριση της ομάδας στη League Phase του Conference League.

Αλλά και στη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας της ΑΕΚ, ο Στρακόσια με μεγάλες αποκρούσεις επιβεβαίωσε ότι φέτος σε σχέση με πέρυσι βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς και απέκτησε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση. Το ίδιο φυσικά και στο πρωτάθλημα, με τον ίδιο να παίζει ρόλο σε αρκετούς βαθμούς της ΑΕΚ με τρεις αποκρούσεις πέναλτι και άλλες μεγάλες εμφανίσεις κρατώντας σε 28 παιχνίδια ως τώρα, 17 φορές την εστία του απαραβίαστη.

Ο Στρακόσια αποτελεί την αδιαμφισβήτητη επιλογή του Νίκολιτς κάτω από τα δοκάρια, αποτελώντας τον παίκτη που ξεκινάει στην εστία στα ματς του πρωταθλήματος και της Ευρώπης. Η βελτίωσή του με την μπάλα στα πόδια είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό της εξαιρετικής φετινής του παρουσίας στον «άσο» που τον τοποθετεί μεταξύ των πρωταγωνιστών για τους κιτρινόμαυρους.

Ο «βιονικός» Ρότα στη δεξιά πλευρά

Χωρίς καμία αμφιβολία ο Λάζαρος Ρότα αποτελεί τον παίκτη που βελτιώθηκε περισσότερο από τον καθένα σε σχέση με πέρυσι και έκλεισε στόματα. Το περσινό καλοκαίρι γινόταν κουβέντα για την απόκτηση βασικού δεξιού μπακ, αλλά ο Νίκολιτς πίστεψε σε αυτόν και όχι μόνο δικαιώθηκε, αλλά κατάφερε να βγάλει την καλύτερη version του Έλληνα διεθνή μπακ, ο οποίος ανταμείφθηκε και με νέο συμβόλαιο.

Ο Ρότα απογείωσε το επιθετικό του παιχνίδι, τα ανεβάσματα του και τις σέντρες του και έχει φτάσει να μετράει φέτος επτά ασίστ, ενώ ο αριθμός θα μπορούσε να ήταν άνετα διψήφιος, αν οι κιτρινόμαυροι ήταν πιο αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια κυρίως στο πρώτο μισό της σεζόν.

Μάλιστα από τη στιγμή που δεν αποκτήθηκε μπακ απ για τη θέση ούτε το περσινό καλοκαίρι αλλά ούτε και τον Ιανουάριο (προστέθηκε βέβαια ο Γκεοργκίεφ που εκτός από στόπερ μπορεί να συνεισφέρει και στα δεξιά της άμυνας), ο Ρότα έμοιαζε... βιονικός παίζοντας ασταμάτητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τον Στρακόσια που είναι στην πρώτη θέση με 3.990', ο Έλληνας δεξιός μπακ είναι δεύτερος στα λεπτά συμμετοχής με 3.863' καταθέτοντας ανεξάντλητη ενέργεια και οργώνοντας τη δεξιά πλευρά σε κάθε παιχνίδι.

Ο «τούρμπο» Κοϊτά άρχισε να κάνει απόσβεση

Και φυσικά ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ένας παίκτης, ο οποίος στην πρώτη του σεζόν δεν είχε καταφέρει να δώσει τα αναμενόμενα παρά τα 4 εκατ. ευρώ που είχαν δαπανηθεί, ωστόσο τη δεύτερη βρήκε τον καλό του εαυτό, με τον Νίκολιτς να παίρνει το καλύτερο δυνατό από τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Ο Μαυριτανός εξτρέμ με εννιά γκολ και τέσσερις ασίστ αναγεννήθηκε με τον Σέρβο προπονητή και κατάφερε να «εκραγεί».

Αυτό που τον εμπόδισε βέβαια την πρώτη σεζόν ήταν και η μεταγραφή του Μαρσιάλ, ο οποίος του έκλεισε τον δρόμο στην αριστερή πλευρά. Ο Νίκολιτς, όμως, δεν τον χρησιμοποιεί μόνο εκεί, αλλά έχει καταφέρει να τον εκμεταλλεύεται και στη δεξιά πτέρυγα, αλλά και πιο κεντρικά όταν χρειάζεται. Ο Κοϊτά αποδίδει το ίδιο καλά όπου και αν αγωνίζεται, όντας πολύ πιο ουσιαστικός.

Ο Μαυριτανός μεσοεπιθετικός προσφέρει το απρόβλεπτο στο παιχνίδι, κάτι που αποτελεί το ατού του στο ένας εναντίον ενός, όπου πολλές φορές αφήνει τους αντιπάλους να φάνε τη... σκόνη του. Η αγαπημένη του κίνηση να συγκλίνει προς τα μέσα και να σουτάρει δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, με την εκρηκτικότητά του να είναι σήμα κατατεθέν του. Δεν είναι τυχαίο ότι όχι μόνο βελτιώθηκε με τον Νίκολιτς, αλλά έχει αγωνιστεί στα 48 από τα 49 παιχνίδια της φετινής σεζόν είτε ως βασικός είτε ως αλλαγή, χάνοντας μόλις ένα ματς και αυτό λόγω καρτών, σκοράροντας σημαντικά γκολ στην Ευρώπη, αλλά και στα play offs που είναι σε εξέλιξη.