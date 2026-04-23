Η ΑΕΚ του Νίκολιτς season 1!

Ο Γιώργος Τσακίρης αναδεικνύει γιατί ο Σέρβος τεχνικός είναι ο κορυφαίος: η δημιουργία ομάδας... χαμαιλέοντα και οι... δεύτεροι και τρίτοι "ρολοι" που έφεραν νέους πρωταγωνιστές.

Με αφορμή κάθε διακοπή του πρωταθλήματος, είτε για τις εθνικές είτε για άλλη αιτία, η συζήτηση ανοίγει στο αγωνιστικό κάθε ομάδας με φουλ από αναλύσεις σε τακτικές, πρόσωπα, προπονητές και ποδοσφαιριστές. Ανάλογα δε με την ανταπόκριση του εκάστοτε γκρουπ και κατά πόσο είναι μέσα στους στόχους, ή πήγε στη διακοπή με γκέλα, είναι και διαφορετικές οι προσεγγίσεις στα ζητήματά της. Επιπρόσθετα γίνονται συνεχείς αναφορές στη στατιστική και τι φανερώνουν τα νούμερα ανάλογα την πορεία και τα αποτελέσματα της εκάστοτε ομαδας. Προφανώς και αν τα πράγματα είναι θετικά τα αναδεικνύουμε μέσα από τους αριθμούς γιατί είναι πραγματικότητα και αντιστρόφως ανάλογα το αντίθετο αν η ομάδα, όπως λέμε λαϊκά, δεν τραβάει! Με μια σημαντική διαφορά: διακοπή με διακοπή δεν είναι η ίδια πάντα και ειδικά στην προκειμένη περίπτωση που φτάσαμε στο φινάλε της σεζόν μιας και η συνολική εικόνα είναι γνωστή πλέον και απομένει το πόσο θα απογειωθεί με τον τίτλο για κάθε ομάδα που τον διεκδικεί, ή πόσες αλλαγές θα φέρει σε εκείνες πού δεν θα πετύχουν...

Στην ΑΕΚ που έχει το προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος το συμπέρασμα της σεζόν ανεξάρτητα από την τελική του έκβαση, προφανώς και θα είναι αποτυχία να χαθεί ο τίτλος εδώ που φτάσαμε και δεν το αναφέρω για να ...χρυσώσω κάποιο χάπι στη στραβή, τα συμπέρασμα δεν γίνεται να μην είναι σούπερ θετικά στην πρώτη σεζόν του Μάρκο Νίκολιτς και στη δεύτερη από τις τρεις μεταγραφικές περιόδους που ζήτησε - εξήγησε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα! Ο δρόμος ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο τέλος είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει σχετικά με το αγωνιστικό πρότζεκτ που βρίσκεται σε εξέλιξη, παρουσιάζει εκπληκτική πρόοδο και φτάνει στην τελική του εποχή το καλοκαίρι που έρχετα, δεν εξαρτάται από τους τίτλους και ΣΩΣΤΑ. Ωστόσο η κατάκτηση του πρωταθλήματος σε συνάρτηση με την προοπτική του Champions league και των χρημάτων που προσφέρει αυτή, ή η δεδομένη παρουσία σε League phase του Europa League, δύναται να καλυτερεύσει τα οικονομικά διαθέσιμα για την καλύτερη και ποιοτικότερη δυνατή υλοποίηση του αγωνιστικού σχεδίου.

Για την ΑΕΚ ο μεγάλος πρωταγωνιστής και ο MVP του ελληνικού πρωταθλήματος γενικότερα είναι ο Μάρκο Νίκολιτς και ευτυχώς αν και προέκυψε αδικαιολόγητη καθυστέρηση πλέον όλοι το αναγνωρίζουν και μάλιστα ανεξάρτητα με τη τελική έκβαση του πρωταθλήματος. Διότι το εγχείρημα του Σέρβου τεχνικού ήταν το πιο δύσκολο από τον βασικό εγχώριο ανταγωνισμό και μάλιστα με υποχρεώσεις και απαιτήσεις τέτοιες που προκαλούσαν σούπερ πίεση στον ίδιο, το ποδοσφαιρικό τμήμα και ολόκληρο τον οργανισμό! Ο Δικέφαλος όφειλε το τρια στα τρια στα προκριματικά του Conference και ο Νίκολιτς ήξερε ότι αν δεν ερχόταν η χρονιά μπορεί και να ...καιγόταν και μαζί της ένα πρότζεκτ το οποίο είχαν άριστα σχεδιάσει με τον Ριμπάλτα. Προτού πάμε παρακάτω να αναγνωρίσουμε ξανά και ξανά το σωστό της απόφασης του Μάριου Ηλιόπουλου να εμπιστευθεί τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου και φυσικά το πολύ καλό έργο του Ριμπάλτα: και μόνο η επιλογή Νίκολιτς αρκούσε όπως αποδεικνύεται για να είναι επιτυχημένο το έργο του...

Τα αποτελέσματα, η ομάδα... χαμαιλέοντας και η δημιουργία πρωταγωνιστών!

Δεν είναι όμως μόνο τα αποτελέσματα που πρέπει να εστιάζουμε, ή δεν θα έπρεπε, αν και τα οποία προφανώς και μετράνε περισσότερο από όλα στο τέλος της όποιας κουβέντας γύρω από ομαδες, ποδόσφαιρο και στόχους. Ωστόσο παίζουν ρόλο μεγάλο (και έτσι πρέπει) και όλα όσα αναφέρουμε ως σημαντικά, συνοδευτικά, προκειμένου να φτάσουμε και στο αποτέλεσμα και την ουσία αυτού. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο κορυφαίος όλων φέτος στους πάγκους γιατί εκτός από συνέχεια, συνέπεια, εξέλιξη του πρότζεκτ του και βελτίωση - πρόοδο αυτού, έχει καταφέρει να μας παρουσιάσει και να... γεννήσει, δημιουργήσει αν προτιμάει κανείς, για λογαριασμό της ΑΕΚ, πολλούς πρωταγωνιστές. Εκείνους της πρώτης γραμμής που το περιμέναμε, ή το ελπίζαμε και τους άλλους με ...δεύτερους και τρίτους ρόλους σε αυτή τη νέα σούπερ σειρά: "Η ΑΕΚ του Νίκολιτς, season 1", η οποία... παίζεται-προβάλλεται στα συνδρομητικά και έχει αναμφισβήτητα και δικαιολογημένα καθηλώσει το κοινό.

Μάλιστα στην αρχή της συγκεκριμένης... σειράς, μιας και το πήγαμε εκεί, είχε σασπένς ελέω Ευρώπης και υποχρέωσης, ξεκίνησε δυναμικά, για να προκύψει μια... κοιλιά στην πορεία και ένας προβληματισμός για την εξέλιξή της. Όμως ο Μάρκο Νίκολιτς ως σκηνοθέτης, με σεναριογράφο τον Ριμπάλτα, γνώριζε και είχε αποκαλύψει: ήταν σίγουρος ότι από τον Νοέμβριο και μετά η ...σειρά θα εκτοξευθεί σε όλα τα επίπεδα και έτσι έγινε για να δικαιωθεί. Όπως ακριβώς συνέβη και με την αναφορά του ότι προς την Άνοιξη και όταν απαιτείται θα δούμε και μια ΑΕΚ που θα παίζει... ροκ εκ ρολ κάτι που επιβεβαιώθηκε με τα ματς απέναντι σε Ράγιο Βαγιεκάνο και ΠΑΟΚ! Γενικά δεν έχει πέσει έξω σχετικά με τη δουλειά του ούτε εκατοστό και δεν γίνεται να το παραγνωρίσει κανείς αυτό, να μη το αναδείξει, όπως το περίφημο ότι ήθελε η ομάδα του να γίνει... χαμαιλέοντας και ανάλογα αντίπαλο, στόχο, επιθυμία να προσαρμόζεται και να το καταφέρνει.

Κάτι που είδαμε να συμβαίνει στα πρόσφατα δυο ματς για τα play offs: άλλη τακτική με Ολυμπιακό, διαφορετική προσέγγιση και παιχνίδι από ότι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και στην πορεία της σεζόν, αλλιώς τα ευρωπαϊκά ματς σε Φλωρεντία και Σαμσούντα για το διπλό (αλλαγή εντελώς τακτικής και ποδοσφαιρικής λογικής). Την ίδια ώρα που ανά περιόδους δημιουργεί πρωταγωνιστές, σε δεύτερους και τρίτους ρόλους, μα με τόσο σημαντικές και καθηλωτικές ...ερμηνείες που τους αναδεικνύουν και απογειώνουν (και μαζί τα αποτελέσματα της ομάδας). Ο Περέιρα για παράδειγμα, αλλά και ο Ζίνι, ή ο Λιούμπισιτς όταν χρειάστηκε και φυσικά οι Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, προφανώς η διαχείριση του Βίντα, ο τρόπος αξιοποίησης του Κουτέσα εκεί που και όταν έπρεπε. Όλοι αυτοί μαζί με το πρωταγωνιστικό καστ των Γιόβιτς, Πινέδα, Βάργκα, Μαρίν, Ρότα, Ρέλβας, Στρακόσια, Μουκουντί, Κοϊτά, Μάνταλο, Πένραις και Πήλιο, δημιουργούν την 19αδα που προκάλεσε τη συνέχεια, τη συνέπεια, τη σταθερότητα και έφερε τον Δικέφαλο σε ρόλο οδηγού και με προβάδισμα για την κούπα του πρωταθλήματος και στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

***Τα παραπάνω και δη η αξιοποίηση του βάθους του ρόστερ, έχοντας μόλις τρεις βασικές προσθήκες σε σχέση με πέρυσι, είναι μια βασική διαφορά του Νίκολιτς από τους αντιπάλους προπονητές στους πάγκους...