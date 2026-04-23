Ηλιόπουλος: «Η ΑΕΚ έγινε ευρωπαϊκό κλαμπ, πέρυσι το κοροϊδεύανε και φέτος το είδαν όλοι»

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε για τους υψηλούς στόχους που έχει για την ομάδα και για τη μεγάλη πρόοδο που έγινε τη φετινή σεζόν.

Στο περιθώριο της συμμετοχής του στην ανάβαση Ριτσώνας, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στον δημοσιογράφο, Βασίλη Σαρημπαλίδη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην ΑΕΚ. Ο Ηλιόπουλος υποστήριξε πως όσο είναι στην ΑΕΚ, η ομάδα θα είναι πρωταγωνίστρια και υπογράμμισε ότι η Ένωση έχει γίνει ένα ευρωπαϊκό κλαμπ, κάτι που κοροϊδεύανε κάποιοι πέρυσι, όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

«Θέλω να γραφτεί ιστορία με το ελληνικό ποδόσφαιρο να αλλάζει σελίδα. Νομίζω είναι εμφανές ότι αλλάζει η σελίδα σε ένα βαθμό και θα αλλάξει πολύ περισσότερο. Η ΑΕΚ γίνεται πλέον ευρωπαϊκό κλαμπ. Πέρυσι το βλέπανε χιουμοριστικά, το κοροϊδεύανε και φέτος είδαν όλοι. Η ΑΕΚ πλέον έγινε ένα ευρωπαϊκό κλαμπ με αξιοπρέπεια και με προοπτικές. Προφανώς ξέρω ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε συνέχεια το πρωτάθλημα γιατί δεν είναι και υγιές αυτό. Αλλά η ΑΕΚ θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια όσο θα είμαι εγώ εδώ», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Πέρυσι πολλοί είπαν ότι ήρθε ένας άνθρωπος που είναι άσχετος από ποδόσφαιρο και έκαναν και τον σταυρό τους. Υπάρχουν όμως χαρακτηριστικά όπως το πάθος και η νοοτροπία του πρέπει να είσαι ο καλύτερος σε αυτό που μπορείς να κάνεις. Στις δυνατότητες που έχεις. Προφανώς λοιπόν ο κόσμος δεν ήξερε. Προσπαθούμε να είμαστε πάντα στο πρώτο σκαλοπάτι της δικής μας δυνατότητας. Και επειδή μου αρέσει ο πρωταθλητισμός, είναι μέσα στο αίμα μου, η ΑΕΚ κάνει τα βήματα που κάνει. Μου αρέσει να πηγαίνω τέρμα γκάζι, αλλά όσο μπορώ να κοντρολάρω, γιατί διαφορετικά κινδυνεύει να βγεις εκτός δρόμου».

Για το πού φαντάζεται την ΑΕΚ, ανέφερε: «Φαντάζομαι την ΑΕΚ εκεί που της αξίζει. Πρώτα θα το κάνω πράξη όμως και μετά θα το πω!».

Για την αγάπη του κόσμου, τόνισε: «Προφανώς έχω μεγάλη αγάπη για τους οπαδούς της ΑΕΚ, αλλά σέβομαι τους φιλάθλους όλων των ομάδων. Αρκεί να είναι η δική τους νοοτροπία μέσα σε ένα καθαρό αξιοπρεπές περιβάλλον και να κερδίζει ο καλύτερος. Προσπάθησα να το επιβάλλω για πολλά χρόνια στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τα κατάφερα. Υπάρχει η αποδοχή του κόσμου. Με βλέπουν στα γήπεδα με το κασκόλ μου αλλά δεν υπάρχει κάτι αρνητικό εναντίον μου. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που έχει τόση διασπορά στον ελληνικό χώρο από τον Νότο μέχρι τον Βορρά. Και είναι και λογικό γιατί όσοι έφυγαν από την Μικρά Ασία πήγαν σε όλη την Ελλάδα».

Για το αν υπάρχει κάποια ήττα που τον έχει σημαδέψει μετά και τον αποκλεισμό από την Ράγιο Βαγεκάνο, υπογράμμισε: «Σίγουρα υπάρχουν, αλλά όπως σε αυτή την περίπτωση, γίνεται σκαλοπάτι για το μέλλον. Διότι έχει σημασία και τι ήττα είναι. Υπάρχει μια ήττα που προσπάθησες αλλά δεν μπορούσες. Υπάρχει ήττα με ατυχία. Υπάρχει ήττα που πήγες σαν ξεροκέφαλος και έφαγες το κεφάλι σου; Παίζει ρόλο. Πρέπει από την ήττα να παίρνεις το θετικό κομμάτι, αυτά που μας μαθαίνουν».