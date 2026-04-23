Αστέρας AKTOR: «Ελαφρά τη καρδία ο κ. Πολυχρόνης αποφάσισε ότι πρέπει να μας στερήσει δύο βαθμούς διυλίζοντας μία μπασκετική φάση»

Ανακοίνωση κατά της διαιτησίας στον αγώνα με τον Παναιτωλικό έβγαλε ο Αστέρας AKTOR με αφορμή το πέναλτι στα τελευταία λεπτά.

Ο Αστέρας AKTOR έβαλε... φωτιά στη μάχη της παραμονής καθώς επικράτησε με 2-1 του Παναιτωλικού και προσπέρασε τους Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet και βγήκε εκτός επικίνδυνης ζώνης.

Οι Αρκάδες φωνάζουν για το πέναλτι που παραχωρήθηκε στους φιλοξενούμενους στα τελευταία λεπτά, με τον Ρόσα ωστόσο να βλέπει τον Παπαδόπουλο να αποκρούει την προσπάθεια του.

Μάλιστα έβγαλαν ανακοίνωση κάνοντας επίθεση στον VAR της αναμέτρησης, τον κ. Πολυχρόνη ενώ γενικά το κλαμπ έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία σε όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται εντονότατα για τον καταλογισμό του πέναλτι - φάντασμα στον χθεσινό αγώνα με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, το οποίο θα μπορούσε να έχει στερήσει δύο καθοριστικούς βαθμούς από την ομάδα μας.

Ο διαιτητής VAR, κ. Φώτης Πολυχρόνης στο 90ό λεπτό(!) διυλίζοντας μία μπασκετική φάση στην οποία ο τερματοφύλακας είναι πλήρως κάτοχος της μπάλας, έκρινε ότι έπρεπε να καταλογιστεί η εσχάτη των ποινών, διότι έξι μέτρα μακριά υπήρξε ένα αλληλοτράβηγμα επιθετικού και αμυντικού.

Ελαφρά τη καρδία ο κ. Πολυχρόνης αποφάσισε ότι πρέπει να στερήσει δύο βαθμούς από την ομάδα μας, όταν τέτοιου είδους φάσεις σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου, από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο, δεν αξιολογούνται καν.

Πιστεύαμε ότι το VAR θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο για την απονομή δικαιοσύνης. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι γίνεται εργαλείο αυθαίρετων αποφάσεων. Αν είναι να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο το VAR, σε κάθε κόρνερ που οι παίκτες αλληλοτραβιούνται, θα πρέπει να καταλογίζεται κι ένα πέναλτι.

Πάντως, για την ομάδα μας στη διάρκεια της χρονιάς υπήρξαν πολλές ίδιες φάσεις (τραβήγματα επιθετικών μας στην αντίπαλη περιοχή), αλλά ποτέ δεν καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ μας.

Κλείνοντας, το μήνυμα το είχαμε λάβει εδώ και πολύ καιρό, αλλά ποτέ δεν περιμέναμε μία τόσο απροκάλυπτη απόφαση, η οποία θα μπορούσε να καταδικάσει την ομάδα μας στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία».