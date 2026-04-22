Παντελίδης: «Δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος από τον πόντο»

Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet, Σάββας Παντελίδης ανέφερε πως δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος από το 1-1 με την Κηφισιά.

Στο τέταρτο παιχνίδι της στα Play Outs η ΑΕΛ Novibet δεν κατάφερε να κερδίσει με το 1-1 με την Κηφισιά να της δίνει τον πρώτο της βαθμό. Μετά το τέλος του αγώνα ο Σάββας Παντελίδης μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Το σημαντικό είναι ότι δεν πετύχαμε ένα γκολ ακόμη γιατί είχαμε ανάγκη τη νίκη. Το στενάχωρο είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ενώ είμαστε καλοί αμυντικά, βρισκόμαστε πίσω στο σκορ. Είναι κάτι που μας έχει δημιουργήσει ανασφάλεια. Δεν είχαμε προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά το κλείσαμε πίσω στο σκορ. Ναι στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα, ισοφαρίσαμε, αλλά δεν ήταν αρκετό.

Δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος με τον πόντο. Τα παιδιά έκαναν μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμη και γίνεται μεγάλος αγώνας».