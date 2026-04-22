Ο μεγαλομέτοχος του Ατρόμητου Γιώργος Σπανός κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ.

Στη ΔΕΑΒ κλήθηκε ο Γιώργος Σπανός και κινδυνεύει με τιμωρία. Στην ανακοίνωση της επιτροπής αντιμετώπισης της βίας τονίζεται ότι ο μεγαλομέτοχος του Ατρόμητου κλήθηκε σε ακρόαση για «σοβαρό φαινόμενο βίας» στα αποδυτήρια των διαιτητών, μετά το ματς με την ΑΕΛ Novibet. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι διαιτητής ήταν ο Κατοίκος, ο οποίος απέβαλε τον Τσούμπερ και τον τεχνικό Ντούσαν Κέρκεζ.

Στην ανακοίνωση της ΔΕΑΒ αναφέρεται: «Καλεί σε ακρόαση, στις 28/04/2026, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, Σπανό Γεώργιο, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα στα αποδυτήρια, σε βάρος των διαιτητών, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET, στις 18/04/2026 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 3η αγωνιστική των Playouts του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».