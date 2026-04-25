Ο Τζιανλούκα Φέστα έκανε γνωστή την αποστολή της ΑΕΛ Novibet για τον τελικό με τον Πανσερραϊκό. Εκτός οι σίγουροι Μούργος και Κοσονού.

Η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται την Κυριακή τον Πανσερραϊκό για την 5η αγωνιστική των Play Out σε ένα ματς που είναι τελικός για τους Θεσσαλούς. Σε ένα ματς που στον πάγκο θα βρίσκεται ο Τζιανλούκα Φέστα. Ο Ιταλός στην επιστροφή του στην Λάρισα έκανε γνωστή και την πρώτη του αποστολή με τους Μούργο και Κοσονού που είναι τραυματίες να απουσιάζουν.

Αναλυτικά οι Θεσσαλοί αναφέρουν τα εξής: «Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (25/04) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό στο AEL FC Arena για την 5η αγωνιστική των play outs της Stoiximan Super League(26/04,20:00).

Οι 24 παίκτες που επέλεξε ο κ. Τζιανλούκα Φέστα είναι οι Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Παπαγεωργίου, Παντελάκης, Ρόσιτς,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα,Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο, Δημηνίκος».