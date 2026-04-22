ΕΠΟ: Τα συλλυπητήρια της Ομοσπονδίας για τον Παύλο Σαββίδη
Η ΕΠΟ εξέδωσε ανακοίνωση δείχνοντας την συμπαράστασή της προς τον Ιβάν Σαββίδη μετά την απώλεια του αδερφού του, Παύλου.
Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΕΠΟ για τον θάνατο του Παύλου Σαββίδη:
Συλλυπητήρια για τον Παύλο Σαββίδη. Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Διευθύντρια Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη και την οικογένειά του για την απώλεια του αδερφού του, Παύλου.
@Photo credits: Επίσημο site ΕΠΟ
