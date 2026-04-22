Τα μηνύματα του ΑΣ ΠΑΟΚ και των βετεράνων του «δικεφάλου» για την απώλεια του Παύλου Σαββίδη

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ και ο σύλλογος των βετεράνων της ομάδας απηύθυναν τα συλλυπητήριά τους στον Ιβάν Σαββίδη για την απώλεια του αδελφού του, Παύλου.

Πένθος για ακόμα μία φορά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, η οποία δεν έχει σταματήσει να δέχεται χτυπήματα τους τελευταίους μήνες.

Αυτή τη φορά, η δυσάρεστη είδηση αφορά τον μεγαλύτερο αδελφό του Ιβάν Σαββίδη, Παύλο, ο οποίος έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ηλικία 72 ετών. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο ΑΣ ΠΑΟΚ και οι βετεράνοι παίκτες της ομάδας έστειλαν τα δικά τους συλλυπητήρια μηνύματα με ανακοινώσεις τους.

Η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ

«Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έστειλε τα δικά του συλλυπητήρια στον Ιβάν Σαββίδη, μετά την απώλεια του αδερφού του, Παύλου.

“Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, καθώς και στην οικογένεια και τους οικείους του, για την απώλεια του αγαπημένου του αδερφού, Παύλου.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»

Η ανακοίνωση των βετεράνων του ΠΑΟΚ

«Ο σύνδεσμος βετεράνων ποδοσφαιριστών Π.Α.Ο.Κ εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικειους του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, για την απώλεια του αδερφου του, Παύλου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει...

Με τιμή

Δ.Σ»