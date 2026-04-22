Ο Γκραμπιέλ Στρεφέτσα έχει βρει τον... εαυτό του στην Πάρμα, ο Ολυμπιακός είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο της πώλησης του αλλά οποιαδήποτε συζήτηση θα ξεκινήσει από τις αρχές Μαϊου και μετά.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Ολυμπιακός επένδυσε κοντά στα οκτώ εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα από την Κόμο, με τον ίδιο να αποτελεί βαρόμετρο στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας. Ωστόσο αυτό δεν επαληθεύτηκε στο «λιμάνι».

Ο 29χρονος εξτρέμ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και έπειτα από έξι μήνες παρουσίας, πάρθηκε η απόφαση να επιστρέψει στη Serie A ως δανεικός, αυτή τη φορά για χάρη της Πάρμα, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να μην περιλαμβάνει οψιόν αγοράς και να έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι.

Εν τέλει ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έχει προλάβει να... εντυπωσιάσει τους πάντες στον ιταλικό σύλλογο, με αποτέλεσμα οι φήμες περί αγοράς του να φουντώνουν μέρα με τη μέρα.

Αυτή τη στιγμή, ο ίδιος μετρά ένα γκολ και δύο ασίστ σε συνολικά δέκα συμμετοχές και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας προς την παραμονή στα μεγάλα σαλόνια (τέσσερις νίκες, ισάριθμε ισοπαλίες και δύο ήττες με εκείνον στο κλαμπ).

#Parma are very satisfied with Gabriel #Strefezza’s performances and are ready to open talks with #Olympiacos to try to keep him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 21, 2026

Ο Νικολό Σίρα έγραψε ότι η Πάρμα θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για τη μόνιμη παρουσία του Στρεφέτσα στην Ιταλία ή με τη μορφή δανεισμού για ακόμα έναν χρόνο. Τα δεδομένα βέβαια, είναι λίγο πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Ιταλία.

Η Πάρμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο +11 από την επικίνδυνη ζώνη και τη Λέτσε με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν. Όπερ σημαίνει ότι είναι θέμα χρόνο να σφραγιστεί και μαθηματικά η παραμονή του συλλόγου στη Serie A και τη νέα σεζόν, ωστόσο μέχρι να συμβεί αυτό, δεν θα υπάρξει καμία συζήτηση για το κομμάτι των μεταγραφικών, με άπαντες να είναι επικεντρωμένοι στον στόχο.

Μόλις συμβεί αυτό, δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές Μαϊου, τότε η Πάρμα θα ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό και μάλιστα, θα είναι από τις πρώτες υποθέσεις με την οποία θα ασχοληθεί, με μοναδικό στόχο την παραμονή του παίκτη είτε ως μεταγραφή, είτε ως νέο δανεισμό.

Τώρα στο οικονομικό σκέλος, οι Πειραιώτες θα ζητήσουν ένα ποσό κοντά σε αυτό που έδωσαν ώστε να περιορίσουν ή να εκμηδενίσουν τη «ζημιά» όπως έχουν κάνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις (Μπιέλ, Βέλντε κλπ.). Αν και για κάποιους ένα ποσό στα 7-8 εκατ. ευρώ μοιάζει μεγάλο για την Πάρμα, η πραγματικότητα είναι διαφορετικοί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ιταλικός σύλλογος βρίσκεται σε κατάσταση να μπορεί να βγάλει ένα τέτοιο ποσό εφόσον ο Στρεφέτσα επιθυμεί να παραμείνει στην Ιταλία καθώς τόσο το περασμένο καλοκαίρι (κυρίως) όσο και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, η Πάρμα έβαλε στα ταμεία της συνολικά 86 εκατ. ευρώ από πωλήσεις.

Από την άλλη κινήθηκε στην αγορά με ποσά που αγγίζουν αυτά του Στρεφέτσα με περιπτώσεις όπως του Φρίγκαν (9 εκατ. ευρώ), Ορντόνιεζ (8,5 εκατ. ευρώ), Σόρενσεν (8 εκατ. ευρώ), Τρόιλο (7,2 εκατ. ευρώ) και Ντιαγέ (6,5 εκατ. ευρώ), οπότε έχοντας χαλάσει κατά το ήμισυ τα λεφτά των πωλήσεων.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, η Πάρμα θέλει αρχικά να εξασφαλίσει την παρουσία της στη Serie A για την ερχόμενη σεζόν. Εφόσον το κάνει, τότε θα κάτσει στο τραπέζι με τον Ολυμπιακό όπου, έχοντας ενδεχομένως σύμμαχο τον Στρεφέτσα, θα συζητήσει την παραμονή του στο κλαμπ. Η αγορά είναι το πρώτο θέμα συζήτησης αλλά εάν δεν βρεθεί η χρυσή τομή, τότε το πιθανότερο θα είναι ο Βραζιλιάνος να παραμείνει ως δανεικός για ακόμη έναν χρόνο.

Φυσικά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και τα δεδομένα στους «ερυθρολεύκους» και το τι θα πει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οπότε ας κάνουμε λίγη ακόμα υπομονή.