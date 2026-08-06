Ο Πανσερραϊκός γνωστοποίησε την επιστροφή του Ζορζίνιο.

Παίκτης του Πανσερραϊκού έγινε και πάλι ο Ζορζίνιο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τα «λιοντάρια» και ανακοινώθηκε. Ο 31χρονος, που έχει γεννηθεί στη Γουινέα Μπισάου, αλλά έχει πορτογαλική υπηκοότητα αγωνίζεται ως πλάγιος χαφ.

Από τον Γενάρη του 2025 βρισκόταν στην Ομόνοια Αραδίππου με την οποία έκανε 44 συμμετοχές και σκόραρε οκτών γκολ.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Jorge Fernando Barbosa Intima… aka Jorginho, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φορέσει και πάλι την φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος, στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο Chino είναι γεννημένος στις 21/09/1995 στην Γουινέα Μπισάου, ωστόσο έχει Πορτογαλική υπηκοότητα. Αγωνίζεται ως πλάγιος χαφ και από τον Ιανουάριο του 2025 φόρεσε τη φανέλα της Ομόνοιας Αραδίππου έχοντας 44 συμμετοχές και 8 γκολ.

Έχει μάθει ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι, όπου και βρέθηκε σε μικρή ηλικία και στην συνέχεια αγωνίστηκε σε Αρούκα, Σεντ Ετιέν, Τσάβες, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Λουντογκόρετς, Ουάντι Ντέγκλα, Ορνταμπάσι και Τορπέντο Κιουταίσι έχνοντας συνολικά 224 συμμετοχές, 32 γκολ και 9 ασιστ σε επαγγελματικό επίπεδο.

Jorgi, καλώς ήρθες στην οικογένεια των “λιονταριών”.