Εξαιρετικά τα νούμερα του Ρομπέρτο Περέιρα τη φετινή σεζόν στον τομέα της ανάπτυξης του παιχνιδιού της ΑΕΚ, όπως προκύπτουν μέσα από το Wyscout.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καταφέρει να εκμεταλλεύεται απόλυτα τις αρετές από την πλειοψηφία των παικτών του και ένας από αυτούς είναι και ο Ρομπέρτο Περέιρα. Ο 35χρονος Αργεντινός μέσος της ΑΕΚ είναι αναγεννημένος σε σχέση με την περσινή πρώτη του σεζόν, με τον «Τούκου» να αποτελεί έναν εκ των πρωταγωνιστών στη μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ.

Ο Περέιρα, κάθε φορά που ο Νίκολιτς τον εμπιστεύτηκε, αποδείχθηκε ουσιαστικός για τους κιτρινόμαυρους. Μάλιστα όπως αναλύθηκε και στη χθεσινή εκπομπή στους Galacticos, στα 19 ματς που έχει παίξει φέτος (τα 11 ως βασικός), η ΑΕΚ μετράει 15 νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα. Συγκεκριμένα η συμμετοχή του Περέιρα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της ΑΕΚ είναι πολύτιμη με τον Νίκολιτς να παίρνει το μέγιστο από το ισχυρότερο ατού του Αργεντινού μέσου.

Οι μέσοι όροι του Περέιρα στο passing game επιβεβαιώνουν τη... χειρουργική ακρίβειά του σε αυτόν τον τομέα. Κάτι που έτσι κι αλλιώς τον χαρακτήριζε, ωστόσο φέτος είναι ο καλύτερος πασέρ από τους μέσους της ΑΕΚ με 90,7% επιτυχία στις μεταβιβάσεις σύμφωνα με το Wyscout. Για παράδειγμα ο Περέιρα ξεπερνάει σε ακρίβεια στις πάσες τη φετινή σεζόν τους Πινέδα και Μαρίν που έχουν ποσοστά 89,1% και 85,5% αντίστοιχα, αλλά και τον Μάνταλο που έχει μέσο όρο 82% ευστοχία στις μεταβιβάσεις.

Οι πάσες του στο τελευταίο τρίτο έχουν μέσο όρο 96,6% ακρίβεια, οι προωθητικές του μπαλιές 85,6% επιτυχία και οι μακρινές του μεταβιβάσεις ευστοχία της τάξεως του 91,7%. Αν και οι πάσες του μέσα στην αντίπαλη περιοχή δεν είναι πολλές έχει μικρότερο ποσοστό ευστοχίας με 41,7% μέσο όρο. Γενικότερα ο Περέιρα με το έξυπνο παιχνίδι του και τις σωστές τοποθετήσεις του μέσα στο γήπεδο αποτελεί μια πολύ χρήσιμη μονάδα που έχει αποδειχθεί κομβικός σε μεγάλες νίκες όπως στα εκτός έδρας διπλά στην Ευρώπη με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ, ενώ ρόλο - κλειδί είχε και στις τελευταίες νίκες με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Η συνεισφορά του σε αυτές του εκτόξευσε και την αυτοπεποίθησή του και ήταν χαρακτηριστικές οι αναρτήσεις του μετά τις δύο αυτές νίκες, στις οποίες εξήρε την ενότητα και το ομαδικό πνεύμα που υπάρχει στην ΑΕΚ. Κι αυτό είναι κάτι που μοιράζεται το σύνολο του ρόστερ, με τον Νίκολιτς να καταφέρνει να διατηρεί απόλυτα συγκεντρωμένους στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου τους παίκτες του και όλοι να δείχνουν έτοιμοι να... βάλουν τα πόδια τους στη φωτιά για τον μεγάλο στόχο.