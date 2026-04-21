Δύο απουσίες προστέθηκαν σε αυτές των Τσούμπερ και Κίνι στον Ατρόμητο για το ματς με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.

Ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες την Τετάρτη για την 4η αγωνιστική των play out, με τους Περιστεριώτες να έχουν τέσσερις απουσίες.

Πέρα από τον τιμωρημένο Τσούμπερ και τον ανέτοιμο Κίνι, ο Μανσούρ τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι και δεν είναι διαθέσιμος, ενώ ο Τσαντίλας ταλαιπωρείται από ένα διάστρεμμα.

Θυμίζουμε ότι στον προπονητή του Ατρόμητου, Ντούσαν Κέρκεζ έχει επιβληθεί ποινή επτά αγωνιστικών με την κατηγορία εξύβρισης και απώθησης του διαιτητή Κατοίκου, με τους Περιστεριώτες να αναμένεται να ασκήσουν έφεση.

Η αποστολή του Ατρόμητου: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάτος, Μπάκου, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Ουκάκι, Τσιλούλης, Φαν Βέερτ.