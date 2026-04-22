Πανσερραϊκός-Ατρόμητος 0-4: Τα Highlights της νίκης των Περιστεριωτών
Με τον Μπάκου να κάνει πράγματα και θαύματα ο Ατρόμητος πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Πανσερραϊκού (με 0-4).
Εμφατική νίκη για τον Ατρόμητο με τεσσάρα κόντρα στον Πανσερραϊκό. Με ηγέτη τον σκόρερ των 2 τερμάτων του, τον Μπάκου, επεβλήθη με 0-4 και ενώ είχε και 2 δοκάρια και ένα χαμένο πέναλτι (που απέκρουσε ο Τιναλίνι).
