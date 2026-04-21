Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο Σέρχιο Κόκε, που αναφέρθηκε στον χρόνο που πέρασε στη φυλακή, τα λάθη του αλλά και τον Άρη.

Έχοντας περάσει μια μεγάλη περιπέτεια, καθώς βρέθηκε στη φυλακή λόγω της εμπλοκής του σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ο Σέρχιο Κόκε κυκλοφορεί ξανά ελεύθερος αλλά με ειδικό βραχιολάκι στον αστράγαλο και μίλησε σε ισπανικό Μέσο για όλα όσα του συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, για τα λάθη του, το παρελθόν αλλά και τον Άρη, τον οποίον χαρακτήρισε «δεύτερο σπίτι».

Μιλώντας στο Deportes COPE Malaga, ο Ισπανός παλαίμαχος επιθετικός ανέφερε πως «δεν εκτιμάς αυτό που κάνεις μέχρι να σου έρθουν τα προβλήματα. Νομίζω ότι όλα ξεκίνησαν με λίγη απερισκεψία και είναι κάτι που δύσκολα σταματά όταν ζεις άνετα έτσι. Και, όπως είπα, πριν το καταλάβεις βρίσκεσαι μπλεγμένος σε μια κατάσταση που σου στερεί την ελευθερία και, δυστυχώς, παρασύρεις και πολλούς γύρω σου, όπως την οικογένεια και τους φίλους μου, που ίσως δεν άξιζαν να περάσουν όσα πέρασαν ούτε έπρεπε να τα περάσουν.



Έχω καταδικαστεί, πληρώνω για αυτό, αλλά δεν είμαι ο Πάμπλο Εσκομπάρ. Δεν είμαι επικίνδυνος άνθρωπος, δεν είμαι επιθετικός, δεν έχω κρατήσει ποτέ όπλο στη ζωή μου. Απλώς έκανα πράγματα που δεν ήταν σωστά, αλλά, όπως λένε, σαν επιχειρηματίας - χωρίς να προκαλέσω καμία μορφή βίας. Αν και η διακίνηση ναρκωτικών συνδέεται προφανώς με τη βία, δεν είναι η δική μου περίπτωση. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Απλώς έκανα ένα λάθος, προσπαθώντας να βγάλω τα προς το ζην με μη νόμιμο τρόπο.



Προφανώς το μετανιώνω, γιατί κανείς δεν αξίζει να πάει φυλακή. Θα ήθελα να το σβήσω αυτό από τη ζωή μου. Το είχα δει σαν παιχνίδι και δεν του έδωσα τη σημασία που του δίνω τώρα, έχοντας περάσει από τη φυλακή. Το μετανιώνω γιατί δεν είναι κάτι που αξίζαμε ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου.



Έχω βραχιολάκι στον αστράγαλο. Δεν μπορώ να κάνω ούτε το παραμικρό λάθος. Αντιμετώπισα την καθημερινότητά μου στη φυλακή σαν προσωπική προπόνηση, σαν ενδυνάμωση του μυαλού. Μπήκα υπέρβαρος, εντελώς εκτός φόρμας, και το είδα ως ένα μέρος για να αλλάξω νοοτροπία. Οι άνθρωποι κοιτούν το πρόσωπό σου και αμέσως κοιτάζουν το πόδι σου. Η κοινωνία, δυστυχώς, δείχνει με το δάχτυλο».

Ακολούθως, αναφερόμενος στο παρελθόν, χαρακτήρισε δεύτερο σπίτι του τον Άρη, ενώ σαν καλύτερους συμπαίκτες ξεχώρισε τους Ντιντιέ Ντρογκμπά και Σαμίρ Νασρί. Σαν προπονητής από την άλλη, στάθηκε στη συνεργασία του με τους Αντόνιο Ταπία και Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Τέλος, μιλώντας για το μέλλον, είπε ότι «θα ήθελα πολύ να γίνω αθλητικός διευθυντής, γιατί πιστεύω ότι θα ήμουν πολύ καλός σε αυτό. Έχω καλό μάτι στο ταλέντο».