Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου μετά τη νέα νίκη του Άρη επί του ΟΦΗ.

Ο Άρης ήταν ανώτερος και με πρωταγωνιστή τον Κουαμέ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ νίκησε άνετα 3-1 τον ΟΦΗ.

Μετά το ματς ο τεχνικός των κιτρινόμαυρων, ο Μιχάλης Γρηγορίου δήλωσε ικανοποιημένος για τη διάθεση των παικτών του. Αναλυτικά όσα είπε: «Είχαμε ένα ακόμη καλό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

Τα παιδιά έχουν συνηθίσει τη φιλοσοφία που θέλουμε να έχουμε ως ομάδα, δηλαδή να είμαστε πιεστικοί στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και παράλληλα κυριαρχικοί. Καταφέραμε να πετύχουμε τρία γκολ, κάτι που δίνει ψυχολογία στους παίκτες μας και μας βοηθά στη συνέχεια.

Θέλουμε να αξιολογήσουμε ακόμη καλύτερα το ρόστερ στα δύο παιχνίδια που απομένουν. Όλα τα παιδιά δουλεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θεωρώ πως δεν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στην εικόνα μας».