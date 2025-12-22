Σε συνέντευξή του, ο Σέρχιο Κόκε μίλησε για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τη φυλάκισή του αναφερόμενος στα χρήματα που εισέπραττε κάθε μήνα.

Αν μη τι άλλο, πρόκειται για κυνική ομολογία του Σέρχιο Κόκε ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξω ετών για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και την ηγεσία σε εγκληματική οργάνωση. Σε συνέντευξή του στο «Canal Plus France», ο Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη είπε μεταξύ άλλων ότι… «στο ποδόσφαιρο έβγαζα περίπου ένα εκατομμύριο τον χρόνο αλλά στο… άλλο επάγγελμα έβγαζα αυτά τα χρήματα μέσα σε δύο μήνες ρισκάροντας όμως τη ζωή σου και την ελευθερία σου». Από τις τοποθετήσεις του Κόκε είναι προφανές ότι τα χρήματα που έβγαζε ήταν το κίνητρο για να συνεχίσει την εγκληματική δράση του με τη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και τη διαχείριση εγκληματικής οργάνωσης.

«Ακούς για διακίνηση ναρκωτικών αλλά… δεν είμαι ο Πάμπλο Εσκομπάρ. Έχω επαφές παντού», είπε και αναφέρθηκε στο διάστημα που πέρασε στη φυλακή καθώς η ποινή του είναι μέχρι το 2027. «Μπορεί να σε σκοτώσουν στη φυλακή αλλά δεν φοβάμαι. Γνωρίζω τους πάντες αλλά το να είσαι πρώην ποδοσφαιριστή – στη φυλακή – δεν αλλάζει κάτι».