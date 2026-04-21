Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League κάλεσε την Πέμπτη (23/4) σε απολογία οκτώ ΠΑΕ μετά τη 2η αγωνιστική των playoff και playout.

Με την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής των playoffs και playouts της Super League, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο προχώρησε σε κλήσεις σε απολογία.

Συνολικά οκτώ ΠΑΕ καλούνται την Πέμπτη, 23 Απριλίου, να λογοδοτήσουν για πειθαρχικά παραπτώματα, βάσει των εκθέσεων των παρατηρητών και της αστυνομίας στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Μαζί τους, θα απολογηθεί ο μεγαλομέτοχος του Ατρομήτου, Γιώργος Σπανός, καθώς και ο Σπύρος Μάρκου από την ΑΕΛ Novibet.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 23-4-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 19/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 19/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/872651 από 20/4/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/862970 από 19/4/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ - ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΟΦΗ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 19/4/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΦΗ - ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 19/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 19/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/26/872219 από 20/4/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΑSTERAS AKTOR: "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΑSTERAS AKTOR.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

6/ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET, Σ. ΜΑΡΚΟΥ (Εκπρόσωπος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 8, 11 παρ. 1, 7 και 8, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ και 19 παρ. 6 του ΚΑΠ της ΕΠΟ.

7/ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, Γ. ΣΠΑΝΟΣ (Μεγαλομέτοχος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, και στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, 15 παρ. 1 περ. γ’, 5 περ. 1, 2, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

8/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6305/26/862468 από 19/4/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

9/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Κ-17: "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα",στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Κ-17 – ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ-17.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 2 περ. ε, 3 παρ. 6 περ. γ’, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, 15 παρ. 3 περ. Ι α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.