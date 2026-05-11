Το μήνυμα της συζύγου του Γιόβιτς: «Απάντησες σε όσους σε είχαν τελειωμένο»

Φοβερό μήνυμα από τη σύζυγο του Λούκα Γιόβιτς, με τη Σοφία Μιλόγεβιτς να αποθεώνει τον Σέρβο επιθετικό στέλνοντας μηνύματα σε όσους τον είχαν ξεγραμμένο.

Η ΑΕΚ είναι από χθες για 14η φορά πρωταθλήτρια Ελλάδας, με τον Λούκα Γιόβιτς, τον αρχισκόρερ της Ένωσης τη φετινή σεζόν να πανηγυρίζει με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους στην Allwyn Arena.

Η Σοφία Μιλόγεβιτς, σύζυγος του Γιόβιτς, με ανάρτησή της στο Instagram αποθέωσε τον Σέρβο επιθετικό και έστειλε τα δικά της μηνύματα για όσους τον θεωρούσαν τελειωμένο, όπως χαρακτηριστικά έγραψε:

«Έξι χρόνια. Έξι χρόνια με τίτλους που σε είχαν ξεγραμμένο Έξι χρόνια με "τι συνέβη σε αυτόν". Έξι χρόνια με ανθρώπους να αποφασίζουν πως η ιστορία σου τελείωσε, πριν εσύ ο ίδιος βάλεις ένα τέλος σε αυτήν.

Αλλά, σε έβλεπα Λούκα. Σε έβλεπα τις νύχτες που δεν μπορούσες να κοιμηθείς. Τις προπονήσεις που κανείς δεν βιντεοσκοπούσε. Τα δάκρυα, τις δυνατές προσευχές, τις ημέρες που έσφιγγες τα δόντια, όταν όλος ο κόσμος είχε σταματήσει να πιστεύει. Εκτός από εσένα. Εκτός από εμάς.

Χθες βράδυ στην Αθήνα, δεν κατέκτησες απλά έναν τίτλο. Απάντησες σε κάθε αμφιβολία. Σε κάθε ψίθυρο. Σε καθένα που σε είχε τελειωμένο. Αυτή η πάσα στο 93ο λεπτό δεν ήταν τύχη... Ήταν έξι χρόνια μάχης που βρήκε τη στιγμή της. Πόση μαεστρία! Ποτέ δεν χάθηκες, αγάπη μου. Επέστρεφες. Και το αξίζεις. Ποτέ δεν ήμουν πιο υπερήφανη. Και ο κόσμος; Ο κόσμος ξεκινάει να σε παρακολουθεί ξανά».