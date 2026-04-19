Superleague, η βαθμολογία των playoffs (2η αγων.): Η ΑΕΚ στο +5 από τον Ολυμπιακό και +8 από τον ΠΑΟΚ!

ΑΕΚ και Ολυμπιακός πέτυχαν τις μεγάλες νίκες της 2ης αγωνιστικής των playoffs κι όλα δείχνουν ότι οι δύο τους θα δώσουν μέχρι τέλους τη μάχη για το πρωτάθλημα με την μεταξύ τους διαφορά να είναι στους 5 βαθμούς.

Στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας, η ΑΕΚ έκανε το πιο μεγάλο άλμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος! Τι κι αν η Ενωση έκανε την περασμένη Πέμπτη μια υπερπροσπάθεια κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο; Η ομάδα του Νίκολιτς παρουσίασε εκπληκτικό πρόσωπο, απέναντι σε έναν κακό, ασύνδετο και ακίνδυνο ΠΑΟΚ. Το 3-0 ήρθε με σχετική ευκολία για την ΑΕΚ που έχασε ευκαιρίες για ένα ευρύτερο σκορ, μπροστά στον κόσμο της που έστησε το δικό του party στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στη Λεωφόρο, στο (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, η... μπίλια έκατσε στο κόκκινο! Οι Πειραιώτες γνωρίζοντας ότι μετά τη νίκη της ΑΕΚ βρίσκονταν στο -8 από την κορυφή, ήθελαν μόνο νίκη για να μην μείνουν από νωρίς μακριά από την διεκδίκηση του τίτλου. Την ήθελαν και την πήραν. Το... δώρο του Γεντβάι στον Μάρτινς και η γκολάρα του Ροντινέι στο φινάλε του πρώτου μέρους ήταν το «μαξιλαράκι» που... κλείδωσε το τρίποντο από το πρώτο μέρος για τον Ολυμπιακό!

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (2η αγωνιστική)

1. AEK 66

2. Ολυμπιακός 61

3. ΠΑΟΚ 58

4. Παναθηναϊκός 50

H επόμενη αγωνιστική - 3η (Κυριακή 3 Μαϊου)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs

4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαϊου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)

6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)ω