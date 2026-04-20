Παρακολουθήστε σε live streaming το drone show του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει. Ο ΠΑΟΚ που εκατομμύρια οπαδοί του είχαν αυτά τα τέσσερα γράμματα «από τη γέννα πρώτη λέξη» κλείνει 100 χρόνια ζωής.

Στη Θεσσαλονίκη, στη βόρεια Ελλάδα σήμερα κυριαρχεί η περηφάνια, τα όνειρα, για τον Δικέφαλο αετό. Το παιδί της προσφυγιάς. Η πόλη πλημμύρισε από χιλιάδες οπαδούς για την γιορτή των 100 ετών.

Οικογένειες άνθρωποι κάθε ηλικίας τραγουδούν για την αγαπημένη τους ομάδα, για τ' αδέρφια τους που είναι εκεί ψηλά.

Η γιορτή θα κορυφωθεί με ένα εκπληκτικό drone show που θα ξεκινήσει στις 21:00.

