100 χρόνια ΠΑΟΚ: Live streaming το drone show
Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει. Ο ΠΑΟΚ που εκατομμύρια οπαδοί του είχαν αυτά τα τέσσερα γράμματα «από τη γέννα πρώτη λέξη» κλείνει 100 χρόνια ζωής.
Στη Θεσσαλονίκη, στη βόρεια Ελλάδα σήμερα κυριαρχεί η περηφάνια, τα όνειρα, για τον Δικέφαλο αετό. Το παιδί της προσφυγιάς. Η πόλη πλημμύρισε από χιλιάδες οπαδούς για την γιορτή των 100 ετών.
Οικογένειες άνθρωποι κάθε ηλικίας τραγουδούν για την αγαπημένη τους ομάδα, για τ' αδέρφια τους που είναι εκεί ψηλά.
Η γιορτή θα κορυφωθεί με ένα εκπληκτικό drone show που θα ξεκινήσει στις 21:00.
Παρακολουθήστε την εκδήλωση σε live streaming
