Ο «δικός μας ΠΑΟΚ» δε χάνει ποτέ! Περηφάνια Αντίσταση Όνειρο Κατάκτηση

Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για τον «δικό μας ΠΑΟΚ». που δεν υπάρχει και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που ούτε θα χάσει ποτέ, ούτε κανένας θα μπορέσει να τον βλάψει...

Ο δικός μας ΠΑΟΚ, ένας σύλλογος γεμάτος συμβολισμούς και μύθους, «γεννήθηκε» την άνοιξη του 1926 και φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Για γενιές ολόκληρες αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα πρεσβεύουν αμέτρητα ιδανικά και αξίες.

Ανθρώπους που έχασαν τα πάντα και βρήκαν ξανά ζεστασιά ο ένας μέσα στον άλλον. Έναν σύλλογο που δεν είναι απλώς αθλητικός οργανισμός, αλλά τρόπος ζωής.

Ο δικός μας ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ των παππούδων μας, των πατεράδων μας, των μανάδων μας, των παιδιών μας. Ένας σύλλογος που εδώ και έναν αιώνα μας διδάσκει τι σημαίνει να στέκεσαι όρθιος, κόντρα σε όλα.

Αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα κουβαλούν στις πλάτες τους μια βαριά κληρονομιά. Μια ιστορία προσφυγιάς και επιμονής. Ανθρώπους που έχασαν τα πάντα και τα ξαναβρήκαν μέσα στις αγκαλιές των άλλων.

ΠΑΟΚ σημαίνει καταγωγή. Σημαίνει ρίζες. Σημαίνει ελπίδα.

«Μπιζίμ ΠΑΟΚ», όπως έλεγαν οι Κωνσταντινουπολίτες ιδρυτές του. Ο δικός μας ΠΑΟΚ.

Η ιστορία του Πανθεσσαλονίκειου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών δεν ξεκινά το ’26. Ξεκινά στις χαμένες πατρίδες. Στα ξεριζωμένα σπίτια. Στα βουρκωμένα μάτια των προγόνων. Ένας σύλλογος που γεννήθηκε από δάκρυα και χτίστηκε με πείσμα, πίστη και αγώνα.

100 χρόνια τώρα – και περπατώντας στον αιώνα του – κάθε ΠΑΟΚτσής έχει τον δικό του λόγο που έγινε ΠΑΟΚ. Κανένας δεν έγινε τυχαία.

Άλλος από μια φωνή στην Τούμπα. Άλλος από μια σημαία σε ένα μπαλκόνι. Άλλος από ένα τσιγάρο πάνω στο «πούλμαν» σε κάποια εκδρομή. Άλλος από ένα χάδι του παππού.

Οι περισσότεροι από την πρώτη φορά που περάσαμε την πόρτα της Τούμπας και καθίσαμε στα τσιμέντα της. Κοιτάζοντας σαν χαζοί το λαό να χορεύει αι να τραγουδάει στη Θύρα 4.

Όλοι, όμως, με μια κοινή κατάληξη: Π.Α.Ο.Κ.

Ο ΠΑΟΚ ή κερδίζει ή μαθαίνει. Καθημερινά. Σε κάθε μικρή και μεγάλη υπέρβαση. Είναι χιλιάδες μικρές νίκες που τον οδήγησαν από το προσφυγικό καταφύγιο σε ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι μόνο οι τίτλοι. Είναι οι στιγμές. Οι ανατροπές. Οι «άδικες» ήττες που σε έκαναν να τον αγαπάς πιο βαθιά. Οι νίκες απέναντι σε «θεούς και δαίμονες».

Είναι αυτό το μωσαϊκό συναισθημάτων που γίνεται ένα: πίστη.

Ο ΠΑΟΚ είναι μια ουτοπία. Μια αντάρτικη ιδέα που δεν χωράει σε καλούπια. Δεν εξηγείται. Δεν περιγράφεται εύκολα. Ζει μόνο μέσα σε καρδιές που ξέρουν να αγαπούν χωρίς όρους.

Ένας αιώνας γεμάτος στιγμές που έγιναν μνήμη. Κάθε κατάκτηση, κάθε ξέσπασμα, κάθε σιωπή στις δύσκολες στιγμές. Όλα μαζί, κομμάτια της ίδιας ιστορίας.

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει. Κλείνει 100 χρόνια ζωής και ετοιμάζεται για τα επόμενα, ακόμα πιο μεγάλα.

Έναν νέο αιώνα. Με νέες σελίδες. Που θα γράψουμε εμείς. Ή όσοι έρθουν μετά από εμάς, με τη δική μας ψυχή κρυμμένη μέσα τους. Ακόμα κι εκείνοι που έφυγαν νωρίς. Τα παιδιά των Τεμπών, της Ρουμανίας, ο Νάσος, ο Κλεομένης.

Αλίμονο σε εκείνους που έφυγαν από την ζωή, χωρίς να προλάβουν να αγαπήσουν τον ΠΑΟΚ γιατί δεν θα μάθουν ποτέ τους πόσο ομορφότερη θα μπορούσε να είναι...

Ναι, τον «δικό μας ΠΑΟΚ», που δεν υπάρχει και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που ούτε θα χάσει ποτέ, ούτε κανένας θα μπορέσει να τον βλάψει...

Όλοι νιώθουμε τον ΠΑΟΚ, διαφορετικά.

Αλλά όλοι τον κουβαλάμε στην ψυχή.

Κι αυτή η ψυχή δεν αποτυπώνεται μόνο στα γήπεδα.

Αποτυπώνεται στις λέξεις. Στις μνήμες. Στις στιγμές που χτίζουν τον μύθο.

Και συνεχίζει.

O ΠΑΟΚ σήμερα πρέπει να γιορτάσει τα 100α γενέθλια του. Δεν θα πρέπει να μείνει «σιωπηλός». Το θεωρώ ως την καλύτερη πράξη μνήμης για όλα τα «αετόπουλα» που έφυγαν νωρίς, θα έπρεπε η πόλη να «καίγεται» το λιγότερο 12 ώρες.

Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό: Το πένθος για τις χαμένες πατρίδες δημιούργησε τον ΠΑΟΚ, με το πένθος έμαθε να πορεύεται ο σύλλογος εδώ και 100 χρόνια, με πένθος θα πορεύεται στους αιώνες.

Όπως έγραψε ένας μεγάλος ΠΑΟΚτσής, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, καλή του ώρα, τα παλικάρια δεν τα κλαίμε, τα τραγουδάμε… «ΠΑΟΚ ολέο, ΠΑΟΚ ολέο, και στον επόμενο αιώνα θα στο λέω!».

Χρόνια πολλά, καψούρα μας.