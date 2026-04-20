Οπαδοί του ΠΑΟΚ κάθε ηλικίας καταφθάνουν στην πλατεία Αριστοτέλους για το πάρτι γενεθλίων του συλλόγου.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ όσο πλησιάζει το πάρτι γενεθλίων για τα 100 χρόνια του συλλόγου, αυξάνονται στην πλατεία Αριστοτέλους.

Οι φίλοι του Δικεφάλου έχουν δημιουργήσει ατμόσφαιρα Τούμπας με τα συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα και δίνουν τον παλμό πριν την έναρξη των εκδηλώσεων.

Φυσικά δεν λείπουν και τα συνθήματα γι' αυτούς που έφυγαν νωρίς από τη ζωή και δεν είναι ανάμεσά τους στη σημερινή γιορτή. Ένα έτος σημαδιακό για τον σύλλογο, που δυστυχώς είχε πολύ πόνο. Από τον πόνο και την καταστροφή, άλλωστε, γεννήθηκε η ιδέα του ΠΑΟΚ.

🙏 Ασπρόμαυρη η Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.



Οικογένειες, φίλοι του ΠΑΟΚ κάθε ηλικίας βρίσκονται στην κεντρική πλατεία για να ζήσουν τη γιορτή και να τιμήσουν όσους δεν είναι παρόντες.

Στην πλατεία είναι ήδη η διευθύνουσα σύμβουλος Μαρία Γκοντσαρόβα, η οποία φωτογραφήθηκε με τον Γιαννάκη και ο Αντελίνο Βιεϊρίνια.

