Ο Ισπανός τεχνικός λειτούργησε με έναν πιο κλειστό κύκλο παικτών στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε με το τελικό 0-2.

Αυτούς ξέρει περισσότερο και αυτούς εμπιστεύεται. Στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (0-2) ο Μεντιλίμπαρ πήγε με μία προσέγγιση αλά... παλαιάς φρουράς του ρόστερ. Δεν υπήρχε καμία μεταγραφή στην 11άδα και από τα πρόσωπα που ήρθαν φέτος στην ομάδα στο γήπεδο μπήκε μόνο ο Σιπιόνι αντί του Τσικίνιο.

Ακόμα και η επιλογή στα δεξιά με Κοστίνια - Ροντινέϊ (μπακ και εξτρέμ αντίστοιχα) είναι ένα παλαιότερο μοτίβο. Προφανώς και επί των επιλογών πάντα γίνεται συζήτηση αλλά και ως προς τις αλλαγές.

Υπάρχει ωστόσο η αγωνιστική εξήγηση γιατί παίκτες όπως οι Ποντένσε και Αντρέ Λουίζ δεν έπαιξαν καθόλου στο γήπεδο της Λεωφόρου. Πρώτον ο Ποντένσε: ο Πορτογάλος εδώ και αρκετό - για να μην αναφέρουμε πολύ - καιρό είναι η σκιά του παλιού καλού εαυτού του.

Είχαμε καταγράψει χαρακτηριστικά μετά το 0-1 με την ΑΕΚ πώς το πιο στενάχωρο από αγωνιστικής μεριάς για έναν σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός είναι να βλέπει παίκτες με την ποιότητα του Ντάνιτελ Ποντένσε να έχουν τόσο μα τόσο κακή απόδοση. Ο Πορτογάλος ήταν εάν όχι ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου, ένας εκ των χειρότερων, με αποτέλεσμα να βιώσει και την… ενόχληση του κόσμου, που τον αποδοκίμασε στην αλλαγή του.

Ο Αντρέ Λουίζ από την άλλη (που ήταν στους αναπληρωματικούς, όπως και ο Ποντένσε) δεν ξεκίνησε ποτέ ως βασικός σε ντέρμπι και σε αρκετές περιστάσεις έχει τεθεί εκτός αποστολής. Είχε ένα ιδιαίτερα καλό δείγμα στο εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΚ (όπου κέρδισε το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Ταρέμι). Στα play Offs δεν έχει παίξει καθόλου και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι που είχε χρησιμοποιηθεί ήταν αυτό με τον Πανσερραϊκό (ως προς το Πρωτάθλημα) την 1η Μαρτίου, όπου ήταν βασικός και έγινε αλλαγή στο 75' από τον Γιαζίτζι. Είναι εμφανές σε σχέση με την ιεραρχία των εξτρέμ ότι ο Ζέλσον είναι ο Νο1 και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι αρκετά θολά.

Εάν δούμε δε τις επιλογές από την θέση Νο6 και μπροστά σχεδόν κανένας εκ των βασικών επιλογών του Βάσκου δεν υστέρησε. Υπήρξαν δε τρεις μεσοεπιθετικοί (Ζέλσον ως εξτρέμ, Τσικίνιο ως δεκάρι και Ροντινέϊ ως εξτρέμ) που ήταν στις φάσεις των 2 γκολ των Ερυθρόλευκων.

Ως προς τις αλλαγές πάλι υπήρξε συγκεκριμένη στόχευση. Ο Μπιανκόν μπήκε αντί του Κοστίνια που είχε κίτρινη και μετά ο Μουζακίτης αντικατέστησε τον Γκαρθία που επίσης είχε κίτρινη. Τέλος ο Σιπιόνι άλλαξε τον Τσικίνιο και έτσι μετά πήγε ο Έσε πίσω από τον φορ.

Τέλος επί του προπονητικού προγράμματος ο Ολυμπιακός θα έχει ρεπό την Τρίτη. Στην συνέχεια οι παίκτες των Ερυθρόλευκων θα έχουν ρεπό και το επερχόμενο Σαββατοκύριακο.