ΑΕΛ Novibet: «Οι γνωστές μειοψηφίες των τοξικών πρωτοστατούν»

Επιθετική ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet για συγκεκριμένη μερίδα οπαδών της ομάδας.

Η ΑΕΛ Novibet δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τα play out και τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη. Μάλιστα οι βυσσινί εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία κάνουν λόγο για «γνωστές μειοψηφίες των τοξικών που πρωτοστατούν και πάλι με ανακυκλωμένα ψεύδη, συκοφαντίες και δηλητήριο, διαστρεβλώνοντας κάθε πραγματικό γεγονός, που με τεράστια έξοδα και θυσίες έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια», αναφερόμενοι σε συγκεκριμένη μερίδα οπαδών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλεί τους χιλιάδες φίλους της και όσους πραγματικά ενδιαφέρονται για το καλό και το μέλλον αυτής της ομάδας, να συνεχίσουν να επενδύουν στην ομοψυχία και μόνο, κάνοντας ειδικά σε αυτή τη κρίσιμη συγκυρία όσο πιο αισθητή γίνεται τη παρουσία τους με πνεύμα ενότητας.

Δυστυχώς ιστορικά στις δύσκολες στιγμές της ΑΕΛ, οι γνωστές μειοψηφίες των τοξικών πρωτοστατούν και πάλι με ανακυκλωμένα ψεύδη, συκοφαντίες και δηλητήριο, διαστρεβλώνοντας κάθε πραγματικό γεγονός, που με τεράστια έξοδα και θυσίες έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Αφού υπενθυμίσουμε στους πρωτοστάτες των χυδαιότητας που δεν σέβονται στο υβρεολόγιο τους ούτε τις μητέρες των διοικούντων και των ανθρώπων του οργανισμού γενικότερα, ότι οι τιμές των εισιτηρίων ημέρας που ανακοινώθηκαν εχτές για τον αγώνα με την Κηφισιά, είναι εκείνες που ισχύουν από 1/6/2025, θα τους ζητήσουμε ευγενικά να λάβουν υπόψiν τους ότι ορισμένες φορές εάν δεν έχεις να πεις κάτι ουσιαστικό ή δεν μπορείς να προσφέρεις μία απτή λύση και η σιωπή είναι χρυσός.

Εάν εμείς θέλαμε να φιμώσουμε τους οπαδούς μας όπως κάποιοι στρεβλά υποστηρίζουν στις δήθεν ανακοινώσεις τους, τότε για ποιo λόγο όλο το χρόνο τους συνδράμουμε θετικά ζητώντας πάντα εισιτήρια για κάθε εκτός έδρας μετακίνηση τους;

Όταν το καλοκαίρι του 2025 κάποιοι από αυτούς ζητούσαν την άδεια της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet για τη δημιουργία οργανωμένου συνδέσμου οπαδών, για ποιo λόγο άραγε τους δόθηκε;

Έτσι κατά την άποψη τους φιμώνεις το φίλαθλο κοινό ή ειλικρινά θεωρούν ότι κερδίζουμε από τα εισιτήρια ημέρας που δεν καλύπτουν τις περισσότερες φορές ούτε τα έξοδα του αγώνα;

Εκτός και εάν πιστεύουν ότι κάθε αγώνας εντός έδρας επιβάλλεται να έχει γενική είσοδο! Εάν αυτό συνέβαινε θα ήταν μία ενέργεια που θα έπληττε πρωτίστως την πολιτική των εισιτηρίων διαρκείας και όλων όσων στήριξαν την ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια στη πετυχημένη τιμολογιακή πολιτική που ακολουθήθηκε.

Εν κατακλείδι, να μην έχει κανείς φίλαθλος την παραμικρή αμφιβολία, ότι αυτή η διοίκηση που έκανε αντικειμενικά πολλά, θα συνεχίσει με κάθε τρόπο να προσπαθεί για την επίτευξη και του φετινού μας στόχου, που είναι η παραμονή της ΑΕΛ στη μεγάλη κατηγορία.

Παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στις επάλξεις μας με σοβαρότητα και έργο και είμαστε πάντα αισιόδοξοι.

Όσο για την επόμενη μέρα ας μην ανησυχούν κάποιοι. Τα νοσηρά όνειρα τους θα γίνουν πραγματικότητα.

Ακόμη και εάν δε βρεθεί αγοραστής θα βρεθεί λύση για το κοινό καλό.

Και πολύ σύντομα θα ξανά κριθούμε όλοι μας.

Και όσοι προσφέρουν καθημερινά και πέρα από τις δυνάμεις τους αλλά και οι χυδαίοι συκοφάντες που δηλώνουν ΑΕΛ μόνο για να συγκαλύπτουν τα πραγματικά τους κίνητρα.

Η ιστορία θα μας κρίνει όλους πραγματικά».