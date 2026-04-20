Μεντιλίμπαρ: «Από τα σημεία κλειδιά ότι σκοράραμε στο πρώτο ημίχρονο»

Η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη στη Λεωφόρο και το 0-2 στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη με 2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, στάθηκε στα δύο γκολ που έβαλε ο πειραϊκός σύλλογος στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στην πίεση που άσκησαν οι «Ερυθρόλευκοι» στους γηπεδούχους. Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του έμπειρου τεχνικού:

- Πέρασε ο Ολυμπιακός ένα δύσκολο 15μερο, πείτε μας λίγο για αυτές τις ημέρες και πως γύρισε ο διακόπτης της ομάδας και ήρθε η νίκη.

Πάντα όταν χάνεις ένα παιχνίδι οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες και εύχεσαι να έρθει γρήγορα ο επόμενος αγώνας μήπως και το ξεπεράσεις. Αυτήν τη φορά όμως πέρασαν 15 ημέρες μέχρι να έρθει το επόμενο ματς και ήταν αρκετά δύσκολο γιατί ο μόνος τρόπος που μπορείς να ξεχάσεις ένα αποτέλεσμα είναι να έρθει ο επόμενος αγώνας. Αυτό όμως για εμάς κράτησε ευτυχώς για λίγες ημέρες, γιατί μετά από τις πρώτες ημέρες αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τον επόμενο αντίπαλο μας και ξέραμε ότι έπρεπε να γυρίσουμε την κατάσταση. Ξέρουμε ότι σε κάθε ματς κάποιος πρέπει να χάνει, υπάρχει και αυτό, αλλά ξέραμε ότι έπρεπε να δουλέψουμε και σκεφτήκαμε το επόμενο ματς γνωρίζοντας ότι η ΑΕΚ είναι σε καλή κατάσταση και έπρεπε να βελτιωθούμε και εμείς.

- Μετά από τέσσερα ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» ήρθε το γκολ σε ντέρμπι, όμως εκτός έδρας με την ομάδα σας να σκοράρει σε όλα τα εκτός έδρας ματς. Πως δικαιολογείται αυτό ότι βρίσκει η ομάδα σας γκολ εκτός έδρας, αλλά όχι εντός.

Όχι μόνο στα ντέρμπι, αλλά γενικότερα φέτος στα παιχνίδια μας έχουμε σκοράρει περισσότερα γκολ εκτός έδρας παρά εντός έδρας, παρά το γεγονός ότι στο γήπεδό μας έχουμε την κυριαρχία στο παιχνίδι, έχουμε την κατοχή της μπάλας και πιέζουμε ψηλά δυσκολευόμαστε να σκοράρουμε και αν δεν πετύχουμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, τότε στο δεύτερο τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Το τελευταίο παιχνίδι που σκοράραμε εκτός έδρας ήταν 3-0 μακριά από το γήπεδό μας, μας έχει δυσκολέψει αρκετά να καταφέρουμε να εκπλήξουμε τον αντίπαλό μας παρότι είμαστε κυρίαρχοι στο παιχνίδι και ενώ απόψε ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερη κατοχή εμείς σημειώσαμε δύο γκολ και πήραμε τη νίκη. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσα στο γήπεδό μας δυσκολευόμαστε να κάνουμε, ίσως γιατί έχουμε συνέχεια εμείς την μπάλα στα πόδια μας και μας λείπει να κάνουμε τη διαφορά στο γκολ.

- Πόσο σημαντικό ήταν ότι παρατάξατε την ομάδα σας με τρία χαφ έναντι δύο του αντιπάλου και πόσο σημαντικό είναι για την εξέλιξη του αγώνα το λάθος του Γιεντβάι στο πρώτο γκολ.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη ευκαιρία του αγώνα και στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι, αλλά εμείς ήμασταν εύστοχοι και το γκολ στο τέλος του ημιχρόνου μας βοήθησε αρκετά για να είμαστε πιο άνετοι στη συνέχεια του αγώνα. Για τα χαφ που είπατε ότι αγωνιστήκαμε, φαντάζομαι εννοείτε τον Τσικίνιο, αλλά δεν είχε αυτόν το ρόλο, ο ρόλος του ήταν να εμποδίσει τον αντίπαλο να κυκλοφορήσει την μπάλα και να την επιστρέφει στον τερματοφύλακα και νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό, έγινε αυτό και ήταν από τα σημεία κλειδιά του αγώνα και ότι σκοράραμε στο πρώτο ημίχρονο και τα δύο γκολ μας βοήθησε αρκετά.

- Βοηθάει τώρα η διακοπή του πρωταθλήματος και ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει δώσει ένα επιπλέον ματς τον τελικό Κυπέλλου;

Καταλαβαίνω πως το λέτε υπό την έννοια της ξεκούρασης και ότι υπάρχει περισσότερος χρόνος να προετοιμάσουμε έναν αγώνα. Ίσως ότι έχουμε ανά 15 ημέρες ματς τον τελευταίο καιρό αυτό να είναι καλύτερο για τις ομάδες, αλλά όταν μία ομάδα έχει συνηθίσει να αγωνίζεται συνεχόμενα δεν είναι ωραίο να περιμένει τον επόμενό της αγώνα μετά από τόσες ημέρες. Ο ΠΑΟΚ έχει τον τελικό το Σάββατο και θα έχει μετά μία εβδομάδα μπροστά του. Κατά τη γνώμη μας είναι κακή η διακοπή αυτή για εμάς, θα θέλαμε το ματς να ήταν την επόμενη εβδομάδα.