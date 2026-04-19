ΑΕΚ: Τι θέλει για να στεφθεί πρωταθλήτρια την 4η αγωνιστική
Η ΑΕΚ μετά το θρίαμβο της επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια παραμένει στην κορυφή με διαφορά 5 βαθμών, όμως σε αυτή την απόσταση παραμένει μια ομάδα. Ο λόγος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε στο τελευταίο του ντέρμπι στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Από την πλευρά τους οι Θεσσαλονικείς έμειναν στο -8 από την κορυφή και στο -3 από την 2η θεση.
Μπορεί το Τριφύλλι να μην έκανε το «δώρο» στον Δικέφαλο, όμως υπάρχουν πιθανότητες η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να καταφέρει να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα στο φινάλε της 4ης αγωνιστικής.
Θυμίζουμε πως τις επόμενες δυο αγωνιστικές των Play Off «διπλώνουν» τα ματς, καθώς στις 3 Μαΐου θα αναμετρηθούν μεταξύ τους Παναθηναϊκός - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, ενώ μια εβδομάδα αργότερα (10/5) οι ίδιες ομάδες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε αντίστροφες έδρες.
«Σενάρια» που ευνοούν την ΑΕΚ
- Στο ενδεχόμενο που ο Ολυμπιακός κάνει δυο ισοπαλίες με τον ΠΑΟΚ με αποτέλεσμα να φτάσει τους 63 βαθμούς η ΑΕΚ θα πρέπει να πάρει 4 βαθμούς κόντρα στον Παναθηναϊκό και να φτάσει τους 70.
- Στο ενδεχόμενο που ο Ολυμπιακός κάνει μια νίκη και μια ισοπαλία ή ήττα με αποτέλεσμα να φτάσει τους 64 ή 65 βαθμούς η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει δυο νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό και να φτάσει τους 72.
- Στο ενδεχόμενο που ο ΠΑΟΚ κάνει δυο νίκες επί του Ολυμπιακού και φτάσει τους 64 βαθμούς η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει δυο νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό και να φτάσει τους 72.
- Στο ενδεχόμενο που ο ΠΑΟΚ κάνει μια νίκη και μια ισοπαλία κόντρα στον Ολυμπιακό θα φτάσει τους 62 βαθμούς και η ΑΕΚ θα χρειστεί ένα τρίποντο στα δυο ματς με τον Παναθηναϊκό και να φτάσει τους 69.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.