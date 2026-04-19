Μ' ένα γκολ - «δώρο» του Γεντβάι προς τον Ζέλσον στο 33' κι ένα δεύτερο, θαυμάσιο, του Ροντινέι στο 45' + 1' ο Ολυμπιακός νίκησε σχετικά εύκολα τον Παναθηναϊκό με 2-0 στη Λεωφόρο και θα δώσει τη μάχη του με την ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη απόψε στη Λεωφόρο, επικρατώντας με 2-0 επί του Παναθηναϊκού και έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του φετινού πρωταθλήματος.

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Έτσι έπαιξαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ-χαφ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και οι Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ στο κέντρο της άμυνας. Τσιριβέγια και Ρενάτο οι δύο κεντρικοί χαφ. Ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο πίσω από τον Τεττέη στο 3-6-1 του Ισπανού τεχνικού.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε για τον Ολυμπιακό τον Τζολάκη στην υπεράσπιση της εστίας. Κάρμο και Ρέτσος οι στόπερ, αριστερός μπακ ο Ορτέγκα και δεξιός ο Κοστίνια. Έσε και Γκαρθία οι δύο αμυντικοί μέσοι, με τον Τσικίνιο μπροστά τους. Αριστερός εξτρέμ ο Ζέλσον, δεξιός ο Ροντινέι και σέντερ φορ ο Ελ Καμπί.

Ο Ολυμπιακός τιμώρησε τα λάθη, το ήθελε περισσότερο

Από την μία ο Ολυμπιακός, μία ομάδα με το μεγαλύτερο κίνητρο, να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι του πρωταθλήματος, με ένα αγωνιστικό στιλ που το ξέρει και ζει με αυτό και από την άλλη ένας Παναθηναϊκός εκτός τόπου και χρόνου μετά το δεκάλεπτο, με ένα σχέδιο να φτάνει η μπάλα στον Τεττέη. Όταν ο Έλληνας φορ δεν κάνει τον σούπερ ήρωα, δημιουργικό παιχνίδι δεν υπάρχει για το Τριφύλλι που δεν μπόρεσε να επιβάλλει το παιχνίδι του.

Οι Πειραιώτες από το τέταρτο και μετά ανέβασαν την απόδοσή τους, κυριάρχησαν στις μάχες της μεσαίας γραμμής και πέτυχαν δύο γκολ μέχρι οι δύο ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια. Τιμωρώντας ακριβά ένα τεράστιο λάθος και βρίσκοντας ποιοτικές ενέργειες ψηλά. Ο Παναθηναϊκός που είδε τον Τζολάκη να έχει απάντηση στη μεγάλη ευκαιρία του Ταμπόρδα στο 1', είχε τον Λαφόν σε καλό βράδυ, καθώς απέκρουσε το τετ α τετ με τον Ελ Καμπί στο 12' και ακόμη μια μεγάλη στιγμή του Μαροκινού στο 33'.

Την πιο μεγάλη καθαρή ευκαιρία την... έφτιαξε ο Γεντβάι στο 33' για τον Ολυμπιακό. Χωρίς να έχει δει τον Μάρτινς, γύρισε την μπάλα προς τα πίσω και ο Πορτογάλος εξτρέμ άνοιξε σαν σε προπόνηση το σκορ. Οι ''πράσινοι'' είχαν δύο άστοχα σουτ από Καλάμπρια και Ταμπόρδα στο 35' και το 38' και στη τελευταία φάση του ημιχρόνου ο Ροντινέι έκανε σπουδαία ατομική ενέργεια, πέρασε σαν σταματημένους τον Ερνάντεθ και τον Ίνγκασον για να πετύχει το 2-0 με ωραίο πλασέ.

Το κράτησε άνετα κι έμεινε ζωντανός

Με την ασφάλεια του 2-0 και έχοντας το άγχος της νίκης που θα τον κρατούσε ''μέσα'' στη διεκδίκηση του τίτλου, ο Ολυμπιακός άφησε την μπάλα στον Παναθηναϊκό, γύρισε τις γραμμές του σημαντικά μέτρα πιο πίσω και οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι, χωρίς να φτιάξουν κάποια πολύ μεγάλη φάση.

Στο 46' ο Σφιντέρσκι σούταρε άουτ και τα σουτ του Καλάμπρια δεν βρήκαν στόχο, ενώ ο Πελίστρι από πλάγια θέση δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τζολάκη στο 60'. H άνοδος του Καλάμπρια και του Πελίστρι έκαναν πιο απειλητικό τον Παναθηναϊκό ενώ η έξοδος του Τεττέη στο 46' αποτέλεσε ένα ευχάριστο μαντάτο για την άμυνα του Μεντιλίμπαρ.

Οι ''ερυθρόλευκοι'' χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα κράτησαν εύκολα το υπέρ τους 2-0, ο Παναθηναϊκός έχασε και την δεύτερη ευκαιρία να παλέψει για κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση στα φετινά play offs, μένοντας στο -8 από τον ΠΑΟΚ και στο -11 από το σύνολο του Μεντιλίμπαρ.

Η κούρσα του τίτλου έγινε κούρσα για δύο, ανάμεσα στην ΑΕΚ που είναι το φαβορί και τον Ολυμπιακό που έμεινε ζωντανός στην διεκδίκηση.

MAN OF THE MATCH: Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος που έπαιξε ως δεξιός εξτρέμ, έκανε την διαφορά με την συνολική του εικόνα. Πέτυχε ένα ατομικό γκολ και... καθάρισε την νίκη για την ομάδα του.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Έσε. Ο Αργεντινός χαφ, έχοντας μαζί τον Γκαρθία, πήραν την μάχη της μεσαίας γραμμής στο κρίσιμο πρώτο μέρος, όπου έκρινε και το ντέρμπι.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ρενάτο Σάντσες. Πολύ κακό παιχνίδι από τον Πορτογάλο χαφ του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έδωσε το παραμικρό στη μεσαία γραμμή του Τριφυλλιού.

Στην ίδια κατηγορία και ο Ερνάντεθ που έχει ευθύνη στο δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού και γενικά ήταν κατώτερος των περιστάσεων.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Γεντβάι έκανε το λάθος της χρονιάς. Γύρισε την μπάλα εντός περιοχής, δεν είδε ποτέ τον ξεχασμένο, Ζέλσον και του προσέφερε μία εκτέλεση προπόνησης. Μόνος του απέναντι από τον Λαφόν. Ποδοσφαιρικό '''έγκλημα''.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Μέλερ ήταν κάκιστος στον πειθαρχικό έλεγχο. Στο 21' ο Παναθηναϊκός ζητά δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ορτέγκα. Στη μεγάλη ευκαιρία του Ελ Καμπί στο 33', από την οποία ξεκινά το γκολ των Πειραιωτών, οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται πως η μπάλα έχει βγει εκτός από το γύρισμα του Ζέλσον. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο ριπλέι.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση, ο Παναθηναϊκός είχε ξανά την ίδια προβληματική εικόνα και οι Πειραιώτες με αυτό το 2-0 συνεχίζουν να καταδιώκουν την ΑΕΚ για την κατάκτηση του φετινού τίτλου.



Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια (81’ Πάντοβιτς), Τσιριβέγια (66’ Σιώπης), Σάντσες (66’ Μπακασέτας), Κυριακόπουλος,Ταμπόρδα, Αντίνο (45’ Πελίστρι), Τετέι (45’ Σφιντέρσκι)

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (77’ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (83’ Μουζακίτης), Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο (89’ Σιπιόνι), Ελ Κααμπί.