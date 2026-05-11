Εκτός της προεπιλογής της Αργεντινής για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής βρέθηκε ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε σε λίστα 55 ποδοσφαιριστών.

Δεν είχε... κόφτη η προεπιλογή που ανακοίνωσε η Αργεντινή για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο! Ο Λιονέλ Σκαλόνι επέλεξε 55 ποδοσφαιριστές, από τους οποίους ωστόσο μόλις οι 26 θα ταξιδέψουν στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Από την εκτενή λίστα πάντως απουσιάζει το όνομα του αριστερού μπακ του Ολυμπιακού, Φρανσίσκο Ορτέγα, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ομοσπονδιακού τεχνικού της Αλμπισελέστε.

Τον Μάρτιο του 2025, ο 27χρονος είχε καταφέρει να βρεθεί σε προεπιλογή 33 παικτών για τα προκριματικά του Μουντιάλ απέναντι σε Ουρουγουάη και Βραζιλία, αν και είχε κοπεί από την τελική αποστολή. Ένα χρόνο αργότερα απουσιάζει πλήρως από προεπιλογή με 55 μέλη, σε μια ισχυρή απόδειξη πως ο Λιονέλ Σκαλόνι έχει στραφεί σε άλλες επιλογές για να ενισχύσουν την αμυντική γραμμή της Αργεντινής.

Αναλυτικά η προεπιλογή της Αργεντινής για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Τερματοφύλακες

Εμιλιάνο Μαρτίνες - Άστον Βίλα

Χερόνιμο Ρούλι - Μαρσέιγ

Χουάν Μουσό - Ατλέτικο Μαδρίτης

Γουόλτερ Μπενίτεζ - Κρίσταλ Πάλας

Σαντιάγο Μπελτράν - Ρίβερ Πλέιτ

Αμυντικοί

Αγκουστίν Γκιάι - Παλμέιρας

Γκονζάλο Μοντιέλ - Ρίβερ Πλέιτ

Ναουέλ Μολίνα - Ατλέτικο Μαδρίτης

Νικολάς Καπάλδο - Αμβούργο

Κέβιν Μακ Άλιστερ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Λούκας Μαρτίνες Κουάρτα - Ρίβερ Πλέιτ

Μάρος Σένεσι - Μπόρνμουθ

Λισάντρο Μαρτίνες - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Νίκολας Οταμέντι - Μπενφίκα

Ζερμάν Πετσέλα - Ρίβερ Πλέιτ

Λεονάρντο Μπαλέρδι - Μαρσείγ

Κριστιάν Ρομέρο - Τότεναμ

Λαουτάρο Ντι Λόλο - Μπόκα Τζούνιορς

Ζαΐντ Ρομέρο - Χετάφε

Φακούντο Μεντίνα - Μαρσέιγ

Μάρκος Ακούνια - Ρίβερ Πλέιτ

Νικολάς Ταλαφίκο - Λιόν

Γκάμπριελ Ρόχας - Ρασίνγκ Κλουμπ

Μέσοι

Μάσιμο Περόμε - Κόμο

Λεάνδρο Παρέδες - Μπόκα Τζούνιορς

Γκίδο Ροντρίγκες - Βαλένθια

Άνιμπαλ Μορένο - Ρίβερ Πλέιτ

Μίλτον Ντελγάδο - Μπόκα Τζούνιορς

Άλαν Βαρέλα - Πόρτο

Εζεκιέλ Φερνάντες - Λεβερκούζεν

Ροδρίγο Ντε Πολ - Ίντερ Μαϊάμι

Εζεκιέλ Παλάσιος - Λεβερκούζεν

Έντσο Φερνάντες - Τσέλσι

Αλέξις Μακ Άλιστερ - Λίβερπουλ

Τζιοβάνι Λο Σέλσο - Μπέτις

Νίκολας Ντομίγκες - Νότιγχαμ Φόρεστ

Εμιλιάνο Μπυέντια - Άστον Βίλα

Βαλεντίν Μπάρκο - Στρασβούργο

Επιθετικοί