Μεντιλίμπαρ: «Είχαμε υποχρέωση να πάρουμε το ματς μετά τη νίκη της ΑΕΚ»

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Ο Ολυμπιακός στο τελευταίο του ντέρμπι στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό πήρε τη νίκη με 2-0 και συνεχίζει στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, η οποία νωρίτερα επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-0. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στην υποχρέωση νίκης που είχε η ομάδα του και αναφέρθηκε στην «κούρσα» του τίτλου.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Στο πρωτο ημίχρονο είχαμε και οι δυο ομάδες ευκαιρίες. Σκοράραμε το γκολ και ηταν σημαντικό. Καταφέραμε να κάνουμε το 2-0 πριν το ημίχρονο και μας έδωσε ηρεμία για το υπόλοιπο ματς. Σκοράραμε πρώτο και μετατρέψαμε τις ευκαιρίες σε γκολ, αυτό έκρινε το ματς

Αυτό θέλαμε από την αρχή, τη νικη, ξέραμε πως είχαμε υποχρέωση μετα τη νίκη της ΑΕΚ. Μένουν 4 ματς αλλα νομίζουμε υπάρχει το περιθώριο.

Ο Ολυμπιακος παντα στις στιγμές που χρειάζεται δειχνει την κλάση του και τη δυναμή του. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα, ό,τι περνάει από το χέρι μας να το κάνουμε».