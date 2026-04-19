Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2: Ο Μπενίτεθ στάθηκε στο λάθος του Γεντβάι
Ο Γεντβάι με ένα παιδικό λάθος πρόσφερε το 0-1 στον Ολυμπιακό, ήρθε και το 0-2 από τον Ροντινέι στο φινάλε του ημιχρόνου και μοιραία ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο ντέρμπι.
Ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση στάθηκε στο λάθος του Κροάτη στόπερ. Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός: «Το σημαντικό είναι να σταθούμε στο γεγονός ότι δώσαμε ένα γκολ. Μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ισορροπημένο το ματς με στιγμές και για τις δύο ομάδες, αλλά το λάθος στο 0-1 τα άλλαξε όλα.
Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε κατοχή, κάναμε κάποια σουτ κόντρα σε μία επικίνδυνη ομάδα στις αντεπιθέσεις. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Η πραγματικότητα είναι ότι ήμασταν 9 βαθμούς πίσω από τον Λεβαδειακό και μπήκαμε στην τετράδα. Θέλουμε στα playoffs να κυνηγάμε τη νίκη σε κάθε ματς. Θα ήταν κρίσιμο να νικήσουμε τον Ολυμπιακό και να πλησιάσουμε, θα επιδιώξουμε να το κάνουμε στη συνέχεια».
