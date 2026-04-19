Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-0.

Η ΑΕΚ «ισοπέδωσε» τον ΠΑΟΚ και συνεχίζει την πορεία της με στόχο το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ο Δικέφαλος υπέταξε τους Θεσσαλονικείς με 3-0 και ξέφυγε στο +8 τόσο από την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, όσο και από τον Ολυμπιακό, πριν το ντέρμπι της Λεωφόρου.

Στο 36ο λεπτό ο Ζίνι άνοιξε την μπάλα στον Περέιρα, ο Αργεντινός έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Κεντζιόρα πήγε στην εναέρια μονομαχία με τον Πένραϊς και από το κεφάλι του Πολωνού η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Τσιφτσή για το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Η Ένωση βρήκε το δεύτερο γκολ που άξιζε στο 73'. Ο Βάργκα άνοιξε την μπάλα στα αριστερά στον Ζοάο Μάριο, ο Πορτογάλος γύρισε στον Πινέδα, ο οποίος πάσαρε στον Κοϊτά και ο Μαυριτανός αφού «άδειασε» Καμαρά και Μπάμπα «κεραυνοβόλησε» τα δίχτυα του Τσιτσή για το 2-0.

Στο 80ο λεπτό ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα από τον Κεντζιόρα, πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ «κεραυνοβόλησε» τον Τσιφτσή για το τελικό 3-0. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να μειώσει το σκορ σε κεφαλιά του Καμαρά στο 90' αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο.