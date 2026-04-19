Λουτσέσκου: «Δεν είχαμε ενέργεια και δεν ήμασταν έτοιμοι»

Ο τεχνικός του συλλόγου του ΠΑΟΚ μίλησε για την εικόνα της ομάδας του μετά το 3-0 από την ΑΕΚ το απόγευμα της Κυριακής.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην Cosmote TV μετά το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (3-0): «Οι επιλογές κατά κάποιον τρόπο ήταν και... αναγκαστικές, ξεκινώντας με τον Μιχαηλίδη που προπονούνταν με ενοχλήσεις στο γόνατο, Ζίβκοβιτς, Κένι και Μεϊτέ έκαναν μόνο δύο προπονήσεις, οπότε οι επιλογές ήταν συγκεκριμένες. Η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση, ενέργεια, κέρδισε δεύτερες μπάλες και πάλεψε στο γήπεδο. Εμείς δεν είχαμε ενέργεια και δεν ήμασταν έτοιμοι.

Εδώ και δύο μήνες περνάμε δύσκολες καταστάσεις, όταν μία ομάδα είναι 'χτισμένη' είναι να παίζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είναι δύσκολο να αλλάξει όταν της λείπουν 4-5 κομβικοί ποδοσφαιριστές της. Δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα, πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από σήμερα, ίσως την επιστροφή κάποιων παικτών, έχουμε μπροστά μας έναν κομβικό τελικό Κυπέλλου και να αντιδράσουμε.

Ως συμπέρασμα, ήρθαμε σε ένα πολύ κομβικό ματς χωρίς τα απαιτούμενα για να κερδίσουμε ένα ντέρμπι, κάτι που είχε η ΑΕΚ».