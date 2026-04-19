Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ούσα στην κορυφή της βαθμολογία, στο +5 από τους Θεσσαλονικείς και από τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει το τρίποντο για να κάνει ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, πριν τη σέντρα βγήκε στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena όπως συνηθίζει και ο φωτογραφικός φακός τον έπιασε να φιλάει την μπάλα του αγώνα για... γούρι.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης πήγε στη φυσούλα και μίλησε στους ποδοσφαιριστές του όπως κάνει πριν τα ματς.