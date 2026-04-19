ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος φίλησε την μπάλα του ματς
Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ούσα στην κορυφή της βαθμολογία, στο +5 από τους Θεσσαλονικείς και από τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει το τρίποντο για να κάνει ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.
Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, πριν τη σέντρα βγήκε στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena όπως συνηθίζει και ο φωτογραφικός φακός τον έπιασε να φιλάει την μπάλα του αγώνα για... γούρι.
Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης πήγε στη φυσούλα και μίλησε στους ποδοσφαιριστές του όπως κάνει πριν τα ματς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.