ΠΑΟΚ: Ασπρόμαυρη «τρέλα» στην Αθήνα πριν την ΑΕΚ (vid)
Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όμως πριν επιβιβαστούν στο πούλμαν, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα ευχάριστο σκηνικό.
Έξω από το ξενοδοχείο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες φίλοι της ομάδας, μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Αθηνών, οι οποίοι περίμεναν την αποστολή για να τη «ντοπάρουν» ψυχολογικά ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Με συνθήματα, φωνές και έντονο παλμό, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμισε… Τούμπα, αποθεώνοντας τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους ποδοσφαιριστές, σε μια στιγμή που δείχνει τη σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο της, ακόμα και μακριά από τη Θεσσαλονίκη.
Κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ πήρε τον δρόμο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι να έχει ήδη ξεκινήσει.
🦅 Οπαδοί του ΠΑΟΚ απο την Αθήνα βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής και εμψυχώσαν τους ποδοσφαιριστές του Ραζβάν Λουτσέσκου#paokfc pic.twitter.com/K5ivGIE2Ht— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 19, 2026
