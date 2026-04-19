Το «Ι’m back» του Ζίβκοβιτς και όσα σημαίνει για τον ΠΑΟΚ ενόψει ΑΕΚ
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Ο «leader» του. Όχι θεωρητικά, όχι στα λόγια. Στην πράξη. Στις στιγμές που «βαραίνει» η φανέλα, στις μέρες που η ομάδα ψάχνει σημείο αναφοράς, είναι αυτός που θα βγει μπροστά. Αυτός που θα μιλήσει, που θα μαζέψει τους υπόλοιπους, που θα θυμίσει σε όλους τι σημαίνει να είσαι ΠΑΟΚ. Το έκανε ξανά, τώρα, πριν από ένα παιχνίδι, όπως το σημερινό απέναντι στην ΑΕΚ, που δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις.
«Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ»: Ερχεται το ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ
Το «Επέστρεψα» που έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, δεν είναι απλώς μια ανάρτηση. Μοιάζει, αλλά δεν είναι, με το «I’m back» του σπουδαίου Μάικλ Τζόρνταν. Εκείνο το σημείωμα της 18ης Απριλίου του 1995, σαν… χθες πριν από τριάντα ένα χρόνια, που γράφτηκε με ένα στυλό και έφτασε με fax σε όλο τον κόσμο, άλλαξε μια ολόκληρη εποχή. Ο Τζόρνταν, τότε, απέρριψε κάθε «μεγαλοπρεπή» εκδοχή και κράτησε τρεις λέξεις. Ούτε καν. Δυόμιση. «I’m back». Και έφτανε.
Το «I’m back» του «Ζίλε» δεν έχει την παγκόσμια βαρύτητα εκείνου του χαρτιού. Έχει όμως κάτι άλλο. Έχει νόημα για τον ΠΑΟΚ. Έχει timing. Έχει σημειολογία. Έρχεται πριν από ένα παιχνίδι που μοιάζει με τελικό, σε μια στιγμή που η ομάδα χρειάζεται τον αρχηγό της όχι απλώς διαθέσιμο, αλλά παρόντα.
Ο Ζίβκοβιτς έλειψε. Από τις 7 Μαρτίου και μετά, όταν τραυματίστηκε στη γάμπα, ο ΠΑΟΚ έμαθε να πορεύεται χωρίς έναν από τους πιο σταθερούς και επιδραστικούς (6 γκολ – 17 ασίστ) του παίκτες. Έχασε ρυθμό, έχασε ισορροπίες, έχασε και σημεία αναφοράς στο παιχνίδι του. Χωρίς τον αρχηγό του στο χορτάρι, ο «Δικέφαλος του Βορρά» μέτρησε μια νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα.
Η ομιλία στα αποδυτήρια
Όμως, τώρα τον ξαναβρίσκει. Και αυτό δεν είναι μια απλή επιστροφή. Είναι επαναφορά ενός αρχηγικού ρόλου. Δεν είναι τυχαίο τι είπε απευθυνόμενος προς τους συμπαίκτες του. «Ξέρουμε τη σημασία του αγώνα. Είμαστε ο ΠΑΟΚ και πρέπει να το δείξουμε στο χορτάρι. Πάμε να το γυρίσουμε. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα!».
Πολλές φορές δεν χρειάζονται πολλά. Ούτε μεγάλα λόγια. Όσα πρέπει, τη στιγμή που πρέπει.
Και η στιγμή είναι τώρα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα γήπεδο που δεν του ΠΑΟΚ δεν του «πήγαινε» στην αρχή. Χωρίς γκολ, με βαριές ήττες, με εκείνο το παιχνίδι του Κυπέλλου που ξέφυγε εκτός γηπέδου. Κι όμως, κάτι άλλαξε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις του εκεί. Δύο ισοπαλίες, δύο νίκες. Εκείνο το 2-2 του Απριλίου του ’24 που άνοιξε τον δρόμο για τον τίτλο. Το 0-2 του Οκτωβρίου με τον Κωνσταντέλια να κάνει τα πάντα.
Η παράδοση δεν παίζει μόνη της. Αλλά «λέει» πάντα κάτι.
Και μέσα σε όλα αυτά, ο Ζίβκοβιτς επιστρέφει. Με ένα post, με ένα χαμόγελο, με ένα τραγούδι που κουβαλάει μνήμη και συναίσθημα σε μια περίοδο που ο σύλλογος γιορτάζει έναν αιώνα ζωής. «Δικέφαλε μεγάλωσα και άλλαξαν πολλά». Ίσως τελικά να μην άλλαξαν και τόσα. Ίσως κάποια πράγματα να μένουν ίδια.
Ο αρχηγός είναι εδώ. Και αυτό, σε τέτοια παιχνίδια, μετράει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται.
Στα 17 του έκανε τα πρώτα του βήματα, ανεβαίνοντας με «κοντό παντελονάκι» τα σκαλοπάτια του κτιρίου της «Μακεδονίας», επί της Μοναστηρίου, χαζεύοντας από απόσταση «ιερά τέρατα» της θεσσαλονικιώτικης δημοσιογραφίας. Ένας κλασικός «εφημεριδάς» ολκής, ο αείμνηστος Σταύρος Μπαλτίδης φρόντισε και του έδωσε τα κατάλληλα εφόδια στα πρώτα του βήματα, άλλωστε η εφημερίδα παραμένει η πρώτη και μοναδική αγάπη του.
Έχοντας περάσει από το σύνολο των εντύπων της Θεσσαλονίκης («Μακεδονία», «Αγγελιοφόρος», «Σπορ του Βορρά»), αποτέλεσε βασικό στέλεχος του περιοδικού «Φωνή των Σπορ», μιας πρωτοποριακής προσπάθειας για τα δεδομένα της Βόρειας Ελλάδας στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Το 1995 η τηλεόραση μπήκε στη ζωή του με το Star Channel, ακολούθησε η ΕΡΤ-3, βίωσε τη «μαγεία» του ραδιοφώνου (FM-100, Helexpo 105 FM, Flash 96.0) και αρκετά νωρίς, κάπου γύρω στο 2005, «κολύμπησε» στον ωκεανό του διαδικτύου, με τις πρώτες αμιγώς αθλητικές ιστοσελίδες, το «Sportnews.gr», πολύ πριν δηλαδή αποτελέσει μέλος της μεγάλης παρέας του Gazzetta.
Η ενασχόληση του με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τον οδήγησε να περάσει το κατώφλι της Τούμπας και να ζήσει «από μέσα», ως μέλος του Γραφείου Τύπου, την περίοδο της… επανάστασης του Ζαγοράκη.