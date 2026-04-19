Όλα όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ εν όψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σχετικά με τον τρόπο που ο κόσμος του Παναθηναϊκού θέλει να αποχαιρετήσει τη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό σήμερα (19/4) στις 21:00, σε ένα ιστορικό παιχνίδι καθώς πρόκειται για το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» που θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής των playoffs της Super League, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τις προσδοκίες που έχει απέναντι στους Ερυθρόλευκους, αλλά και στην ιδιαίτερη σημασία που έχει το παιχνίδι για τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μπενίτεθ

«Είχαμε μια καλή περίοδο με περισσότερο χρόνο για να προπονηθούμε, χωρίς να έχουμε την πίεση του επόμενου αγώνα. Στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ υπήρχαν αρκετά θετικά και επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, πρέπει να αλλάξουμε πράγματα στο επιθετικό τρίτο όπου δεν ήμασταν τόσο κυνικοί. Κατά τα άλλα, είμαι χαρούμενος με την αφοσίωση, την απόδοση και θεωρώ πως είναι ένα καλό βήμα για εμάς από την άποψη του να προχωρήσουμε μπροστά στα επόμενα παιχνίδια των playoffs.

Για το «αντίο» του κόσμου στη Λεωφόρο:

Σίγουρα θα είναι συναισθηματικά φορτισμένο το ματς για τον κόσμο, αλλά και για εμάς που θα είμαστε εκεί. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις στο τέλος. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένας σημαντικός αγώνας στην έδρα μας και οι φίλαθλοί μας θα είναι χαρούμενοι αν μας δουν να κερδίζουμε. Όσον αφορά τον αντίπαλο, γνωρίζουμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει, οπότε και για εμάς είναι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάω με οπαδούς μας, μου λένε: “Πρέπει να τους κερδίσεις.

Για το τι προσδοκά από το παιχνίδι με τους Ερυθρόλευκους:

Αν μιλήσεις με φίλους του Ολυμπιακού, έχουν το ίδιο ακριβώς συναίσθημα. Νομίζω πως θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι θέλουμε να τα πάμε καλά και πρέπει να τα πάμε καλά. Προσεγγίζουμε την αναμέτρηση με αυτοπεποίθηση γιατί τους έχουμε κερδίσει, έχοντας την ίδια ώρα μεγάλο σεβασμό. Οπότε ναι, θα είναι δύσκολο ματς, αλλά αποτελεί έξτρα κίνητρο για εμάς να τους κερδίσουμε».