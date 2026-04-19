Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Το αποψινό ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (21:00) συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα στα playoffs της Super League, καθώς είναι η τελευταία φορά που οι δύο αυτές ομάδες θα αναμετρηθούν στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου.

Η αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των playoffs του πρωταθλήματος θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Cosmote Sport 1, με το κίνητρο να είναι τεράστιο και για τους δύο.

Οι Πράσινοι θέλουν τη νίκη για να αναρριχηθούν στη βαθμολογία και να αποφύγουν την 4η θέση, ενώ οι Ερυθρόλευκοι... καίγονται για το «διπλό» ώστε να παραμείνουν σε τροχιά τίτλου.

Οι σημερινές αναμετρήσεις της Super Legue