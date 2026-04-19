Η δεύτερη και μεγαλύτερη ευκαιρία για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό

O Γιάννης Σερέτης γράφει για τη δεύτερη αγωνιστική των play offs και τις δυσκολίες των τεσσάρων αντιπάλων στα ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας και της Λεωφόρου.

Πριν από 15 μέρες η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είχαν μια μεγάλη ευκαιρία απέναντι στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα, στο Φάληρο και στην Τούμπα. Δεν είχαν το «πρέπει», δεν είχαν το βάρος, αυτό ήταν στις πλάτες των αντιπάλων τους που λύγισαν. Ο Ολυμπιακός ολοκληρωτικά, πνιγμένος στα προβλήματα αφόρητης μονοτονίας, έλλειψης φαντασίας, τρομερής προβλεψιμότητας. Ο ΠΑΟΚ εγκλωβισμένος σε μια ατμόσφαιρα κάθε άλλο παρά ενθουσιώδη, προβληματικός με τις ελλείψεις του, άδειος από αξιόπιστες επιλογές στον πάγκο.

Η Ενωση βρήκε χώρο και την άρπαξε την ευκαιρία. Παίζοντας μόνο για το αποτέλεσμα, με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα, παθητικά και σίγουρα αντιτουριστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πήρε το τρίποντο, φόρτωσε με αρνητικά ιόντα τον Ρέντη, καπάρωσε το «+5» και προχωρά με μεγαλύτερη άνεση «λάθους» στα play offs και περισσότερη πίστη, αυτοπεποίθηση και συσπείρωση για την κούπα. Ο Παναθηναϊκός που δεν βρήκε γκολ νωρίς όπως η Ενωση διότι δεν το έψαξε τόσο όσο θα έπρεπε, την πέταξε στα σκουπίδια την ευκαιρία που του πρόσφερε ο χειρότερος εφετινός ΠΑΟΚ σε ντέρμπι. Επαιξε 70 λεπτά κατενάτσιο με αντεπιθέσεις, δεν τόλμησε ούτε μετά το 75' που ο Ρενάτο Σάντσες έκανε τον… Μπουσκέτς μέσα στην Τούμπα, έμεινε στο 0-0. Και μετά δεν ήξερε αν έπρεπε να χαρεί ή να στενοχωρηθεί: έχοντας παίξει σαν μικρομεσαία ομάδα της σειράς κατάφερε να μην ηττηθεί από την ομάδα που μετρούσε τρεις σερί νίκες εναντίον του, υποχρεώνοντας τους Πράσινους σε κάποιες από τις πλέον απογοητευτικές βραδιές επί Ράφα Μπενίτεθ.

Απόψε οι δυο τους έχουν δεύτερη, πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία αυτή τη φορά. Σε πολύ – πολύ πιο δύσκολες αναμετρήσεις! Όχι μόνο διότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι πια σε πολύ πιο δυσχερή και πιεστική θέση, γνωρίζοντας πως αν ηττηθούν θα είναι απίθανο να τερματίσουν στην πρώτη θέση. Αυτό είναι σίγουρα ένα έξτρα υψηλό εμπόδιο, διότι δεν μπορώ να φανταστώ έναν ΠΑΟΚ τόσο χλωμό και μαλθακό όπως εκείνον της Τούμπας στην πρώτη αγωνιστική των play offs, ούτε έναν Ολυμπιακό τόσο κενό από δημιουργικές ιδέες σε σετ παιχνίδι.

Δεύτερος βαθμός δυσκολίας; Αυτή τη φορά για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό υπάρχει ένα «πρέπει». Ένα έξτρα τεράστιο κίνητρο. Για την Ενωση να φτάσει στο +8 και να θέσει οριστικά νοκ άουτ τον ΠΑΟΚ από τη διεκδίκηση του τίτλου, περιμένοντας και το βραδινό ματς στη Λεωφόρο. Για τον Παναθηναϊκό να φτάσει στους πέντε βαθμούς τη διαφορά από τον Ολυμπιακό και να τον «στοχεύσει» για να τον ρίξει στην τέταρτη θέση, επενδύοντας στους τόνους γκρίνιας που θα φορτώσει τον Ρέντη σε περίπτωση εκκίνησης του νταμπλούχου με 2/2 ήττες στα play offs. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ότι για τους παίκτες του Τριφυλλιού είναι έξτρα ερέθισμα η «εκδίκηση» για το γκολ του Ρέαμπτσιουκ πριν από τρία χρόνια: από εκείνη την ομάδα του Γιοβάνοβιτς μόνο ο Τσέριν και ο Κώτσιρας έχουν (από)μείνει. Ούτε επίσης θεωρώ ότι αγγίζει πολλούς παίκτες η ιστορικότητα του τελευταίου ντέρμπι «αιωνίων» στο πιο ιστορικό ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας. Όμως οι δύο – τρεις έξτρα εβδομάδες διακοπών και το «ευρωπαϊκό» εισιτήριο για τα play offs του Europa League, ναι, είναι ένας στόχος που προκαλεί κάθε παίκτη του Τριφυλλιού.

Για την Ενωση, το έξτρα βάρος ίσως αποδειχθεί δυσβάσταχτο. Αυτό της απίστευτης κόπωσης σε παιχνίδι υψηλότατης έντασης, στο καλύτερο εφετινό ματς της. Οχι, δεν θα είναι η απογοήτευση για τον άδικο ποδοσφαιρικά αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Δεν πρόκειται να την καταβάλει η πίκρα, είναι τόσο πηγαία η στήριξη από τους φίλους της και τόσο γοητευτικός ο ορίζοντας του τίτλου που η προηγούμενη Πέμπτη θα φάει... delete σ΄ αυτό το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ομως την κούραση ουδείς μπορεί να τη σβήσει. Και το rotation περιορίζεται σε λίγες θέσεις, δεν έχει ο Νίκολιτς «ισάξιους» σε πολλές θέσεις. Υπ΄ αυτή την έννοια, ο Δικέφαλος του Βορρά – το είχαμε σημειώσει από την ημέρα της ανακοίνωσης του προγράμματος των play offs – έχει μια μεγαλύτερη τύχη από τον Ολυμπιακό αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ ακριβώς σ' αυτό το timimg.

Κι αν έχει τα κότσια να διεκδικήσει αυτό το πρωτάθλημα που ίσως για κάποιους να φαίνεται χαμένο σήμερα, η μέρα που πρέπει να τα καταθέσει είναι η σημερινή. Το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα ασχοληθεί με το Κύπελλο και οι Ερυθρόλευκοι θα βράζουν στο ζουμί της εσωστρέφειας.

