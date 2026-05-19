Σύμφωνα με Αργεντινό ρεπόρτερ του TyC Sports, ο μέσος της ΑΕΚ, Ρομπέρτο Περέιρα εκτός της πρότασης ανανέωσης που αναμένει, προσελκύει ενδιαφέρον δύο βραζιλιάνικων συλλόγων.

Το μέλλον του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ αναμένεται να ξεκαθαρίσει καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται, ενώ όπως έχετε διαβάσει σύντομα αναμένεται στην Αθήνα εκπρόσωπός του.

Την ίδια στιγμή ο Αργεντινός δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα του TyCSports τονίζει πως για τον «Τούκου» ενδιαφέρονται δύο βραζιλιάνικοι σύλλογοι και συγκεκριμένα η Ατλέτικο Μινέιρο και η Βάσκο Ντα Γκάμα.

Όπως προσθέτει, για τον Περέιρα αναμένεται πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ, ενώ την ίδια στιγμή ο έμπειρος Αργεντινός χαφ περιμένει και κάτι από την πατρίδα του.