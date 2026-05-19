Αργεντινός ρεπόρτερ: «Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο θέλουν Περέιρα, αναμένεται πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ»
Το μέλλον του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ αναμένεται να ξεκαθαρίσει καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται, ενώ όπως έχετε διαβάσει σύντομα αναμένεται στην Αθήνα εκπρόσωπός του.
Την ίδια στιγμή ο Αργεντινός δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα του TyCSports τονίζει πως για τον «Τούκου» ενδιαφέρονται δύο βραζιλιάνικοι σύλλογοι και συγκεκριμένα η Ατλέτικο Μινέιρο και η Βάσκο Ντα Γκάμα.
Όπως προσθέτει, για τον Περέιρα αναμένεται πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ, ενώ την ίδια στιγμή ο έμπειρος Αργεντινός χαφ περιμένει και κάτι από την πατρίδα του.
🚨#Atletico 🇧🇷 y #VascoDaGama se disputan a Roberto Pereyra— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 19, 2026
📍El mediocentro 🇦🇷 queda libre el 30/6 y se espera una propuesta de renovación de #AEKAtenas 🇬🇷
👉 “Tucu” aguarda un 📞 desde 🇦🇷. pic.twitter.com/NIdo2kSQ1b
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.