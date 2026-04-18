Γρηγορίου: «Από δύο τεράστια λάθη του διαιτητή έγινε η ανατροπή»

Έντονα παράπονα εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου για τις διαιτητικές αποφάσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Άρης επικράτησε του Βόλου με 3-2 και παρέμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση της 5ης θέσης αλλά ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις διαιτητικές αποφάσεις. «Μπήκαμε πολύ καλά, ήμασταν πιεστικοί, διεκδικήσαμε το ματς, είχαμε την πρώτη μεγάλη φάση του ματς και όλοι απορήσαμε το πώς χάθηκε. Παρόλα αυτά προηγηθήκαμε λίγο αργότερα. Για σαράντα λεπτά ήμασταν περίπου αυτό που θέλαμε. Από δύο τεράστια λάθη του διαιτητή, έγινε ό,τι έγινε. Μιλάμε για τον ορισμό του πέναλτι με τον Γκαρέ, ενώ δεν υπάρχει κόρνερ στο 1-2. Αυτές οι δύο λεπτομέρειες είναι σημαντικές. Σε αυτές κρίνονται τα ματς και ιδιαίτερα τώρα. Είναι πολύ σημαντικά σημεία. Από αυτές τις αποφάσεις βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αντί να έχουμε κάνει το 2-0 και ένα πιο εύκολο βράδυ», είπε και συμπλήρωσε.

«Δεν έκανα αλλαγή στο ημίχρονο και είπα στους παίκτες μου να επαναλάβουν ότι είχαν κάνει για σαράντα λεπτά. Το έκαναν. Ισοφαρίσαμε, πετύχαμε το τρίτο γκολ και θεωρώ ότι ήταν μία πολύ σημαντική νίκη. Πέραν της βαθμολογικής σημασίας, και για την ψυχολογία των παιδιών που είχαν ξεχάσει τι σημαίνει νίκη».

Ρωτήθηκε για τις αλλαγές αλλά και την πίεση που έβγαλε η ομάδα του στο τέλος. «Και τα δύο αμυντικά χαφ, ζήτησαν αλλαγή. Υπάρχει μία ιδιαίτερη κατάσταση. Θέλουμε να αυξήσουμε το διάστημα καλής απόδοσης, το έχουμε κάνει αλλά δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε. Μην παραγνωρίζουμε όμως ότι το άγχος είναι καθοριστικός παράγοντας κι όταν είσαι στον Άρη και δεν μπορείς να κερδίσεις πολλές αγωνιστικές, η πίεση είναι μεγάλη. Φάνηκε και στο τέλος. Ο αντίπαλος βρήκε μία φάση αλλά ο Αθανασιάδης έκανε εξαιρετική απόκρουση. Για πρώτη φορά αισθανθήκαμε ότι η μπάλα ήταν μαζί μας. Το ζήτημα σε μας είναι καθαρά θέμα ψυχολογικό».

Σχετικά με την απόδοση του Κάρλες Πέρεθ ο οποίος έδειξε ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στον ρόλο του «πλέι μέικερ», απάντησε ότι… «είναι κι άλλα παιδιά που διακρίθηκαν όπως ο Χόνγκλα. Συνολικά, η βελτίωση μιας ομάδας προϋποθέτει μια καθημερινή διαδικασία. Το να μπορέσεις σε καθημερινή βάση, μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, να πείσεις τους παίκτες να χτυπάει η καρδιά τους για οποιονδήποτε στόχο, είναι δύσκολο.

Συνήθως οι αλλαγές γίνονται πιο νωρίς όταν υπάρχουν ζωντανοί στόχοι αλλά και ο χρόνος για να αλλάξεις κάτι. Τα παιδιά κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι εκεί που θα θέλαμε να ήταν. Προσπαθούμε με υπομονή και μέσα από σημαντική δουλειά να τους φέρουμε σ’ αυτό το επίπεδο. Δεν είναι τόσο εύκολο να το καταφέρεις. Δυστυχώς για εμάς το 50% της ομάδας είχε τραυματισμούς, άρα οι παίκτες δεν έφτασαν ποτέ στο επιθυμητό επίπεδο απόδοσης. Νιώθω ικανοποίηση όμως που αυτή τη στιγμή κάνουμε 28 άτομα προπόνηση. Φτάσαμε σ’ ένα καλό σημείο και ευτυχώς που κάναμε αυτή τη νίκη γιατί μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο ενόψει των επόμενων αγώνων».