Ο Αρης ανέτρεψε στο β' ημίχρονο το 1-2, νίκησε για πρώτη φορά μετά από 2,5 μήνες 3-2 τον Βόλο και τώρα μπορεί να διεκδικήσει την 5η θέση, η οποία υπό προϋποθέσεις οδηγεί στο Conference League.

Νίκη από... χρυσάφι ο Άρης με δεδομένο τον πόσο καιρό είχε να νικήσει και ενώ ήταν και η πρώτη του νίκη με τον Γρηγορίου στον πάγκο του. Επεβλήθη με σκορ 3-2 εντός έδρας του Βόλου.

Άρης - Βόλος: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Το 3-2 από τον Καντεβέρε.

Ο γηπεδούχος Άρης είχε τέρμα τον Αθανασιάδη και ακολούθως την εξής διάταξη: άμυνα με Μεντίλ, Ρόουζ, Φαμπιάνο και Τεχέρο, άξονας με Χόνγκλα και Ράτσιτς, δεκάρι ο Πέρεθ, άκρα με Γκαρέ και Γιαννιώτα και φορ ο Καντεβέρε.

Ο φιλοξενούμενος Βόλος ξεκίνησε τον αγώνα με 3-4-3: Σιαμπάνης στο τέρμα, άμυνα με Κάργα, Χέρμανσον και Τσοκάνη, κέντρο με Αμπάντα, Μπουζούκη, Μαρτίνες και Τζόκα και τριάδα μπροστά με Λάμπρου, Γκονζάλες και Ουρτάδο.

Ανώτερος ο Άρης και το 1-0 ο Χόνγκλα, φανταστικό γκολ ο Γκονζάλες στο 1-1

Ο Άρης μπήκε πολύ πιο δυνατά στον αγώνα από τον Βόλο και βρήκε και το γκολ για το 1-0. Στο 4' είχε τεράστια φάση ο Άρης σε στιγμή όπου πήδηξε για κεφαλιά ο Καντεβέρε αλλά μάλλον την βρήκε παίκτης του Βόλου (την μπάλα). Ο Σιαμπάνης είχε σπουδαία επέμβαση με το ένα χέρι εκεί. Στο 16ο λεπτό ο Γκαρέ πάσαρε στον Καντεβέρε που σούταρε πάνω στον Σιαμπάνη.

Στο 17ο λεπτό ήρθε το 1-0. Από την πάσα του Καντεβέρε ήρθε με την μία το σουτ του Χόνγκλα. Έμεινε... άγαλμα ο Σιαμπάνης από την πολύ καλή αυτή προσπάθεια του παίκτη του Άρη που έβαλε το πρώτο του γκολ με την φανέλα του. Στην συνέχεια η είσοδος του Μύγα στο ματς αντί του τραυματία Τσοκάνη άλλαξε την διάταξη του Βόλου σε 4άδα πίσω.

Στην συνέχεια όμως παρά την πίεση του Άρη ο Βόλος έκανε το 1-1. Η μπάλα έφτασε στον Γκονζάλες που με φανταστικό σουτ στο 41' έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα του Αθανασιάδη με τους παίκτες του Άρη να φωνάζουν για φάση πέναλτι πάνω στον Γκαρέ. Εν τέλει το 1-1 έμεινε ως είχε.

Το 1-2 από την κεφαλιά του Κάργα

Προς το τέλος του α' μέρους ο Βόλος έκανε την ανατροπή με έναν αμυντικό του. Στο 45ο λεπτό μετά από το κόρνερ του Τζόκα - το οποίο αμφισβήτησαν από τον Άρη ότι έπρεπε να δοθεί - ο Κάργας με κεφαλιά έκανε το σκορ 1-2.

Το 2-2 από τα πόδια του Ράτσιτς και το 3-2 ο Καντεβέρε

Στο 48ο λεπτό ο Άρης σκόραρε ξανά για το 2-2. Ο Ράτσιτς ήταν ο παίκτης που σούταρε προ 2 παικτών του Βόλου. Η μπάλα βρήκε και στον Χέρμανσον και άλλαξε πορεία και βρέθηκε μετά στα δίχτυα. Υπήρξε έλεγχος της φάσης για να μετρήσει το γκολ.

Στο 59' ο Λάμπρου είχε μεγάλη φάση με σουτ έξω και στο 61' ο Πέρεθ ζήτησε πέναλτι. Στο 65' ο Σιαμπάνης έβγαλε πολύ ωραία το σουτ του Δώνη και στο 76' ο Καντεβέρε έμεινε έξυπνα ψηλά, έκλεψε την μπάλα από τον Μαρτίνες και με πολύ καλό τελείωμα έγραψε το 3-2 που έμελλε να είναι το τελικό σκορ.

Η σούπερ επέμβαση του Αθανασιάδη και η αγκαλιά με Κάργα

Στο 96' ο Βόλος είχε δοκάρι μετά την κεφαλιά του Κάργα με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι έπειτα από την πολύ καλή επέμβαση του Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης έβγαλε μετά ένα μεγάλο... ουφ δείχνοντας ανακουφισμένος ενώ ο Κάργας πήγε να τον αγκαλιάσει και να τον συγχαρεί για την απόκρουσή του.

MVP: Ο Καντεβέρε με τον Αθανασιάδη. Και έφτιαξε φάση με γκολ και σκόραρε στο 3-2 με το πολύ καλό κλέψιμό του και το τελείωμά του. Ο Αθανασιάδης μπαίνει εδώ για την επέμβασή του στην κεφαλιά του Κάργα που πήγε και στο δοκάρι (η μπάλα).

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι 2 σκόρερ του Βόλου στο πρώτο 45λεπτο. Επίσης ο Χόνγκλα για το 1-0 και ο Πέρεθ σε πρώτο επίπεδο στο πρώτο 45λεπτο. Καλό και το πρόσημο του Ράτσιτς με γκολ και φουλ μαχητικότητα.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Υπήρξαν αρκετοί παίκτες που δεν πήγαν καλά στο παιχνίδι. Θα βάλουμε τον Μαρτίνες για το κομβικό του λάθος που οδήγησε στο τελικό 3-2.

Η ΓΚΑΦΑ: Τα λάθη και των 2 ομάδων δεν ήταν λίγα. Θα βάλουμε όμως την φάση του 3-2 που έχασε χάσει την μπάλα ο Μαρτίνες από τον Καντεβέρε.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Άρης έχει σοβαρά παράπονα από την διαιτησία, όπως αποτυπώθηκαν αυτά από τους παίκτες του στον αγωνιστικό χώρο. Πριν την φάση του 1-1 φώναξε για χτύπημα του Αμπάντα στον Γκαρέ στην μικρή περιοχή, εκεί όπου το ριπλέι έδειξε να έχει βρει ο Αμπάντα τον Γκαρέ ωστόσο διαιτητής και VAR έκριναν ότι δεν υπήρχε κάτι σε επίπεδο παράβασης.

Οι παίκτες του Άρη φώναξαν και για φάση του 1-2 (για ότι δεν υπήρχε κόρνερ από την φάση που ήρθε μετά το γκολ του Κάργα). Έλεγχος υπήρξε και στο 2-2 του Άρη που μέτρησε και σε μία στιγμή που είχε παράπονα ο Βόλος.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Καλύτερος ο Άρης σε ένα σημαντικό μέρος του αγώνα με τον Βόλο. Πήρε το παιχνίδι με 3-2 και ανάσανε για τα καλά. Με πολλά νεύρα, εντάσεις αλλά και πολλά παράπονα για την διαιτησία ο αγώνας αυτός.

ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης, Μεντίλ (79' Φρίντεκ), Ρόουζ, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Χόνγκλα, Ράτσιτς (84' λ.τρ. Γιένσεν), Πέρεθ, Γκαρέ, Γιαννιώτας (65' Δώνης) και Καντεβέρε.

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης (31' λ.τρ. Μύγας), Αμπάντα, Μπουζούκης (46' Κόμπα), Μαρτίνες, Τζόκα, Λάμπρου (75' Χουάνπι), Γκονζάλες (82' Κύρκος) και Ουρτάδο.