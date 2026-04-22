Αναστασίου: «Στο τέλος θα ζητάμε να μην μας δίνουν πέναλτι»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον Αστέρα AKTOR και η αναφορά στην... κατάρα των πέναλτι.

Ο Παναιτωλικός για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στα Play Out δέχτηκε ανατροπή και για τρίτο σε τέσσερις αγωνιστικές προηγήθηκε αλλά δεν κέρδισε. H ομάδα του Γιάννη Αναστασίου παρόλο που άνοιξε το σκορ στην Τρίπολη εν τέλει έχασε από τον Αστέρα AKTOR, ενώ στο 89' ο Φάρλεϊ Ρόσα νικήθηκε σε πέναλτι από τον Παπαδόπουλο.

Ο τεχνικός του Τίτορμου μίλησε στη NOVA μετά το ματς και στάθηκε στο τέταρτο χαμένο πέναλτι της ομάδας του κι όπως ανέφερε: «στο τέλος θα ζητάμε να μην μας…δίνεται, γιατί δεν σκοράρουμε».

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου

Για την ανατροπή του Αστέρα AKTOR: «Δεν κρατήσαμε γραμμές κοντά. Παρασυρθήκαμε και βάλαμε δύσκολα στους εαυτούς μας. Νομίζω ότι όταν έχεις τέτοιες ευκαιρίες, όπως το πέναλτι, που χάσαμε για τέταρτη συνεχόμενη φορά, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν ξέρω τι.

Όλες οι ομάδες παρακαλάνε να κερδίσουν πέναλτι σε αυτό το χρονικό σημείο, αλλά στο τέλος θα ζητάμε να μην μας…δίνεται, γιατί δεν σκοράρουμε. Τι να πω άλλο;».

Για το ματς με την Κηφισιά τόνισε: «Θα δούμε από αύριο τι πρέπει να κάνουμε, προέχει η ηρεμία και να συγκεντρωθούμε στο ματς της Κυριακής».