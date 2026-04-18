Χορταστικό ματς στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο να επικρατεί με 3-2 της ΑΕΛ Novibet. Δείτε τα hihglights της αναμέτρησης.

Ο Ατρόμητος ήταν κυρίαρχος στο πρώτο μέρος κόντρα στην ΑΕΛ Novibet στο Περιστέρι παίρνοντας προβάδισμα τριών τερμάτων με τον Μπακού στο 17' και στο 41', ενώ ενδιάμεσα ο Μανσούρ στο 23' είχε σημειώσει το δεύτερο γκολ. Κάπως έτσι οι Περιστεριώτες έβαλαν τις βάσεις για την τελική τους επικράτηση.

Στο 47' οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Τσούμπερ, με την ΑΕΛ Novibet να μειώνει σε 3-2 με τον Αποστολάκη στο 51' και τον Τούπτα στο 80'. Οι βυσσινί ωστόσο δεν μπόρεσαν να βρουν τρίτο τέρμα φεύγοντας ηττημένοι από το γήπεδο του Περιστερίου.