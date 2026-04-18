Παντελίδης: «Κακή αμυντική συμπεριφορά, χωρίς φάσεις δεχθήκαμε τρία γκολ»

Η ΑΕΛ Novibet γνώρισε την τρίτη της ήττας στα ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει στα Play Out χάνοντας από τον Ατρόμητο με 3-2. Μετά το τέλος του αγώνα ο Σάββας Παντελίδης μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Είχαμε κακή αμυντική συμπεριφορά στην αρχή και χωρίς φάσεις δεχθήκαμε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπήκαμε με πάθος και ένταση και έπρεπε να τα είχαμε αυτά.

Στο δεύτερο 45λεπτο αντιδράσαμε, ήρθε και η αποβολή του παίκτη του Ατρόμητου. Σε άλλο παιχνίδι δεν κάναμε τόσες ευκαιρίες αλλά δυστυχώς δεν πήραμε τίποτα».

Για την συμπαράσταση από τον κόσμο σε ακόμα ένα παιχνίδι: «Ο κόσμος είναι μεγάλη υπόθεση είναι το στήριγμα μας».