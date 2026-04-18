Παντελίδης: «Κακή αμυντική συμπεριφορά, χωρίς φάσεις δεχθήκαμε τρία γκολ»
Η ΑΕΛ Novibet γνώρισε την τρίτη της ήττας στα ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει στα Play Out χάνοντας από τον Ατρόμητο με 3-2. Μετά το τέλος του αγώνα ο Σάββας Παντελίδης μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Είχαμε κακή αμυντική συμπεριφορά στην αρχή και χωρίς φάσεις δεχθήκαμε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπήκαμε με πάθος και ένταση και έπρεπε να τα είχαμε αυτά.
Στο δεύτερο 45λεπτο αντιδράσαμε, ήρθε και η αποβολή του παίκτη του Ατρόμητου. Σε άλλο παιχνίδι δεν κάναμε τόσες ευκαιρίες αλλά δυστυχώς δεν πήραμε τίποτα».
Για την συμπαράσταση από τον κόσμο σε ακόμα ένα παιχνίδι: «Ο κόσμος είναι μεγάλη υπόθεση είναι το στήριγμα μας».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.